Un menor de 12 años protagonizó un momento que quedó registrado en video luego de que la Policía capturara al hombre señalado de haberle robado su bicicleta. Tras la detención, el niño reaccionó y le propinó una cachetada al presunto ladrón, mientras este se encontraba esposado y bajo custodia de las autoridades.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por la cuenta Colombia Oscura, donde se observa que el adulto no respondió al golpe y permaneció en silencio, al igual que los uniformados que estaban en el lugar. Después de este hecho, el menor logró recuperar su bicicleta, la cual fue hurtada minutos antes.

Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar exacto en el que sucedieron los hechos. Sin embargo, según la información que acompaña el video, el episodio se habría presentado entre el domingo 25 y el lunes 26 de enero.

La situación causó múltiples reacciones en redes sociales, donde varios ciudadanos expresaron su rechazo por el robo cometido contra un niño y manifestaron indignación por la vulnerabilidad de la víctima. Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el caso ni sobre posibles consecuencias derivadas del incidente registrado en video.

“Qué lindo es ver a niños sin celular”, “inesperado que lo hayan agarrado, severo totazo”, “ese morro representa a todos los que nos han robado la cicla y no nos pudimos desquitar”, “mi ídolo”, “el niño primero se saboreó la cachetada” y” yo haría lo mismo”, son algunos de los comentarios que dejó este hecho.

¿Dónde se denuncia el robo de una bicicleta en Colombia?

El robo de bicicletas en Colombia es un delito que debe ser denunciado para que las autoridades puedan iniciar las investigaciones correspondientes y, en algunos casos, facilitar la recuperación del vehículo. Actualmente, existen canales virtuales y presenciales habilitados para este trámite. La principal opción es el sistema virtual ‘A denunciar’, una plataforma conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, disponible las 24 horas. A través de este portal, los ciudadanos pueden reportar el hurto sin necesidad de acudir de manera inmediata a una sede física, siempre que no se trate de una situación de flagrancia. De igual forma, la denuncia puede hacerse de manera presencial en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, donde un funcionario recibe el caso y registra la información relacionada con el hecho, como lugar, fecha, características de la bicicleta y posibles responsables. En el caso de Bogotá, las autoridades recomiendan registrar la bicicleta en la plataforma Registro Bici Bogotá, un sistema distrital que permite asociar los datos del propietario con el vehículo. Este registro no reemplaza la denuncia penal, pero puede facilitar la identificación y devolución de la bicicleta si es recuperada por las autoridades.

