Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este lunes 26 de enero en la calle 80, a la altura del coliseo MedPlus, en el occidente de Bogotá. De acuerdo con información preliminar, un ciclista perdió la vida tras verse involucrado en el siniestro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ciclorruta más ancha de Colombia estará cerca de Bogotá y ciclistas darán pedal como en autopista)

Según datos compartidos por el portal Pasa en Bogotá, el hecho ocurrió hacia las 11:30 p. m. en este importante corredor vial que conecta la capital con municipios de la Sabana de Occidente. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre cómo se produjo el accidente ni los vehículos que estarían involucrados.

Lee También

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la presencia de organismos de emergencia y unidades de tránsito atendiendo la situación en el lugar de los hechos. Este tramo de la vía es ampliamente transitado tanto por vehículos particulares y de carga como por ciclistas.

#BOGOTÁ. [23:30h] Se presenta siniestro vial con fatalidad en la calle 80 a la altura del Coliseo MedPlus. Según información; lamentablemente el fallecido es un ciclista. Al momento, no se tiene mas información de como ocurrieron los hechos. FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdWVhM pic.twitter.com/qCnMYbBohi — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 27, 2026

Cabe recordar que la vía que va desde Siberia hasta el puente de Guadua es una de las que registra mayor número de accidentes en Cundinamarca, especialmente en horarios nocturnos, debido a factores como el alto flujo vehicular.

Por ahora, no se ha confirmado la identidad de la persona fallecida. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un informe oficial con más información sobre este caso.

Por su parte, algunos internautas dejaron sus reacciones frente a los sucedido, evidenciando que es un sector con alto grado de siniestralidad: “Esa berma es oscura y peligrosa” y “qué embarrada, gente saliendo de ‘camellar’ a esa hora”, son parte de los comentarios presentes en el ‘post’.

* Pulzo.com se escribe con Z