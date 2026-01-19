La ciclorruta más ancha de Colombia estará ubicada en el corredor Funza–Siberia (Cundinamarca), en cercanías a Bogotá, y contará con un ancho de seis metros, lo que la convertirá en la más amplia del país. Así lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en declaraciones entregadas a Noticias Caracol.

De acuerdo con el mandatario departamental, este proyecto de movilidad sostenible se perfila como un referente a nivel nacional por sus dimensiones, su alcance regional y la inversión que se destinará para su construcción. La ciclorruta tendrá doble flujo en ambos sentidos y una distancia de 7 kilómetros, lo que permitirá una circulación más ordenada y continua de los biciusuarios que vayan a sus lugares de trabajo o hasta de los bogotanos que estén de paso por esas poblaciones cundinamarquesas.

El corredor Funza–Siberia es una zona industrial de alta actividad, por donde se movilizan diariamente miles de trabajadores y estudiantes que utilizan la bicicleta como medio de transporte. Según lo indicado por Rey, la obra busca beneficiar a cerca de 15.000 personas que se desplazan en cicla entre estos municipios y Bogotá.

Uno de los principales objetivos del proyecto es mejorar la seguridad vial de los ciclistas, teniendo en cuenta que en este tramo hay una alta circulación de camiones de carga, situación que ha incrementado los índices de accidentalidad. Con esta nueva infraestructura, se espera ofrecer condiciones más seguras y adecuadas para quienes usan la bicicleta como alternativa de transporte.

¿Cuándo estará construida la ciclorruta en el corredor Funza–Siberia (Cundinamarca)?

En el corredor Funza–Siberia, en Cundinamarca, se adelanta la construcción de un nuevo tramo de ciclorruta que busca mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en esta zona estratégica del departamento. La obra tendrá un plazo de ejecución estimado de 12 meses; es decir, en enero de 2027, y hace parte de los proyectos de infraestructura que apuntan a fortalecer el transporte sostenible.

La intervención incluye infraestructura de última generación, como la instalación de 320 luminarias solares, las cuales permitirán una iluminación autónoma y sostenible durante la noche y la madrugada. Además, el proyecto contempla la adecuación de andenes de 1,80 metros de ancho, diseñados exclusivamente para el tránsito peatonal, con el fin de garantizar una circulación más segura y ordenada.

La construcción de este tramo cuenta con una inversión de 27.700 millones de pesos, recursos que provienen de un esquema de cofinanciación entre el Gobierno nacional, la administración departamental y las autoridades municipales. Con esta iniciativa, Cundinamarca avanza en el desarrollo de infraestructura orientada a la movilidad segura y sostenible.

¿Cuántos accidentes de tránsito ocurrieron en Funza (Cundinamarca)?

En el municipio de Funza (Cundinamarca), se han registrado cerca de 370 accidentes de tránsito, una cifra que ha encendido las alertas de las autoridades locales y departamentales sobre la seguridad vial en la zona.

De acuerdo con la información conocida, estos incidentes se han presentado en un sector que concentra un alto flujo vehicular, lo que ha llevado a que se prioricen intervenciones para reducir el riesgo tanto para conductores como para peatones. La magnitud de los accidentes ha evidenciado la necesidad de ejecutar obras que permitan mejorar la movilidad y prevenir nuevos siniestros.

