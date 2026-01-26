Las fuertes lluvias que cayeron sobre Bogotá en la tarde de este lunes 26 de enero siguen dejando afectaciones en distintos puntos de la ciudad. Uno de los hechos más visibles se presentó en la localidad de Chapinero, donde la caída de un árbol complicó la movilidad y obligó a reducir el paso vehicular a un solo carril.

La situación quedó registrada en video y se suma a una jornada marcada por encharcamientos, trancones y emergencias viales, justo en plena hora pico del regreso a casa.

Video de árbol atravesado en Bogotá

Un video difundido por Caracol Radio evidenció el momento posterior a la caída del árbol, que terminó atravesado sobre la vía y obstruyendo gran parte del carril. En las imágenes se observa cómo los vehículos deben avanzar con dificultad, mientras el agua se acumula sobre el asfalto.

#BOGOTÁ | Debido a las fuertes lluvias en Bogotá, se reporta la caída de un árbol en la Avenida Carrera 19 con Calle 98. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/OBNwUW9yu4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 26, 2026

De acuerdo con el medio radial, el incidente ocurrió en un punto cercano a la avenida carrera 19 con calle 98, una zona de alto flujo vehicular en el norte de Bogotá. El material audiovisual muestra el árbol de gran tamaño, ramas esparcidas y un tránsito claramente afectado por el aguacero.

Además de la obstrucción, el video da cuenta de encharcamientos importantes, lo que incrementó el riesgo para conductores y peatones que transitaban por el sector en medio de la lluvia.

Caída de árbol en Bogotá hizo que llegaran los Bomberos

Minutos después, la Secretaría de Movilidad confirmó la emergencia a través de sus canales oficiales. Según el reporte, la caída del árbol se presentó en la calle 98 con carrera 18, también en la localidad de Chapinero, y fue atendida por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

#GestiónDelTráfico [04:44 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta caída de árbol en la localidad de Chapinero, en la Calle 98 con Carrera 18. Se gestiona @BomberosBogota. ¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona! pic.twitter.com/hZE6UZ1T9G — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026

Aunque las referencias difieren por una calle, ambas versiones corresponden a intersecciones cercanas, lo que apunta a que se trata del mismo punto afectado, ubicado en un corredor clave del norte de la capital.

Emergencias por lluvias siguen afectando la movilidad en Bogotá

La caída de este árbol no fue un hecho aislado. Durante la tarde, las autoridades reportaron múltiples afectaciones viales en distintos sectores de la ciudad, como consecuencia del fuerte aguacero que cayó sobre Bogotá.

Encharcamientos, flujo lento y cierres parciales se registraron en corredores como la avenida Boyacá, la carrera Séptima, la calle 100 y la avenida Circunvalar. A esto se sumaron emergencias en el sistema de transporte público, incluyendo la suspensión temporal del servicio de Transmicable en Ciudad Bolívar por alerta de tormenta eléctrica.

Desde la Secretaría de Movilidad reiteraron el llamado a conducir con precaución, reducir la velocidad y estar atentos a las indicaciones de las autoridades, especialmente en zonas donde persisten lluvias o se presentan acumulaciones de agua.

Las autoridades continúan monitoreando la situación climática y atendiendo los puntos críticos, mientras el aguacero sigue complicando el regreso a casa de miles de ciudadanos en la capital.

