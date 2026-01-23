Luego de un inicio de 2026 marcado por lluvias por encima de lo esperado, las condiciones climáticas en Colombia comienzan a cambiar y los análisis advierten que el país se encamina hacia un periodo de disminución gradual de las precipitaciones, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Orinoquía.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Inundaciones, árbol caído y choques en aguada tarde por lluvias en Bogotá)

Durante la primera quincena del año se registraron niveles de lluvia atípicos para esta temporada, pese a encontrarse dentro de un periodo históricamente de menores precipitaciones. Las afectaciones se concentraron en varios sectores del país, provocando alertas por el comportamiento inusual del clima.

Por qué aumentaron las lluvias en Colombia

Este incremento estuvo asociado al ingreso de humedad desde la Amazonía, a la interacción de la Baja de Panamá con la Zona de Convergencia Intertropical y a una menor intensidad de los vientos alisios, condiciones que favorecieron la persistencia de lluvias durante los primeros días del mes.

Lee También

Aunque no se ha configurado el fenómeno de ‘La Niña’, sí se han presentado condiciones tipo ‘La Niña’ que influyeron de manera ligera en el aumento de las precipitaciones. A esto se sumó el paso de la Onda Madden y Julian en su fase convectiva, que reforzó los episodios de lluvia registrados a comienzos de enero.

Sin embargo, los análisis y pronósticos coinciden en que este patrón comienza a debilitarse. En las próximas dos semanas se espera una reducción paulatina de las lluvias, con un comportamiento más cercano a los promedios climatológicos normales para enero, lo que marca una transición hacia un periodo de menor precipitación en gran parte del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.