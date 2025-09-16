Después de la llegada de una multitud de motociclistas a la Plaza de Bolívar, a manera de protesta por temas de movilidad en la ciudad, han dado a conocer que llegaron a un acuerdo con la administración distrital para abordar sus inquietudes.

Hasta ahora, de acuerdo con W Radio, los motociclistas han dado a conocer que tendrán una mesa de diálogo el próximo 25 de septiembre con la Alcaldía de Bogotá, con el fin de abordar diversos temas en materia de seguridad y movilidad en la capital.

#Atención | Motociclistas que protestaban en el centro de Bogotá se retiran de la Plaza de Bolívar tras acordar reunión con el Gobierno local el 25 de septiembre. Siguen activos los puntos de manifestación en Bosa. pic.twitter.com/OzS46Nn2Bt — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 16, 2025

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, persisten bloqueos en los siguientes puntos:

Avenida Agoberto Mejia con avenida Bosa

Avenida Boyacá con calle 80

¿Cómo está Transmilenio este 16 de septiembre?

Hasta las 4:00 p. m., pese al retiro de los motociclistas en el centro de Bogotá, Transmilenio ha dado a conocer que hay bloqueo en inmediaciones de la estación Aguas y no hay paso hacia el Eje Ambiental.

Sin embargo, se activaron retornos para los servicios FJ23 en estación avenida Jiménez Calle 13 (La Mariposa).

Plan tortuga en otros puntos de la ciudad

Pese a la novedad de la mesa de diálogo, también se adelanta un plan tortuga en la avenida Boyacá hasta la 26, desde la 26 a la 30 y desde la 30 a la calle 13. Además, varios plantones se van a reunir en Secretaría de Movilidad.

