Este martes 16 de septiembre, Bogotá vivirá una nueva jornada de manifestaciones por parte del gremio de moteros y conductores de transporte urbano. Las protestas, convocadas en distintos puntos de la capital desde las 5:00 a.m., buscan expresar inconformidad frente a temas como seguridad, comparendos, y el manejo de residuos. Ante esto, muchos padres se han preguntado si los estudiantes deberán asistir a clases con normalidad.

Consultada sobre el tema, la Secretaría de Educación del Distrito confirmó que la jornada escolar en los colegios públicos no sufrirá modificaciones. Desde la entidad se informó que no hay suspensión de actividades académicas y que los colegios funcionarán en su horario habitual.

Colegios de Soacha no tendrán clase

Sin embargo, en el municipio de Soacha sí se suspenderán las actividades presenciales a causa de las protestas que se llevarán a cabo.

De acuerdo con la Alcaldía de Soacha, la medida se toma con el fin de “garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y directivos”.

“Para dar continuidad a los procesos de enseñanza, los establecimientos implementarán estrategias pedagógicas alternas, como clases virtuales mediante encuentros sincrónicos y/o el desarrollo de guías académicas. La Secretaría de Educación brindará acompañamiento permanente a los planteles para minimizar el impacto que esta decisión pueda tener en el desarrollo académico”, indicó desde la Alcaldía de Soacha.

Dónde serán las concentraciones este 16 de septiembre

Las concentraciones están previstas en más de ocho zonas clave de Bogotá, incluyendo puntos como la Autopista Sur con avenida Villavicencio, la Plaza de Bolívar, y la avenida Ciudad de Cali con Suba. Esto podría complicar el tráfico en varias rutas escolares. No obstante, la Secretaría de Educación reiteró que los estudiantes deben asistir a clases, y que cada institución tiene autonomía para ajustar aspectos logísticos si se presentan afectaciones puntuales.

La movilización, impulsada por varios sectores del transporte y respaldada por figuras como el concejal Julián Forero, busca llamar la atención sobre lo que consideran una administración ineficiente en temas de movilidad. Sin embargo, la Secretaría de Educación enfatizó que la protesta no representa motivo suficiente para interrumpir las clases en los colegios distritales.

Asimismo, la entidad recomendó a los padres estar atentos a la información oficial y mantener comunicación con las instituciones educativas para coordinar cualquier situación especial relacionada con desplazamientos o ingreso de los estudiantes.

