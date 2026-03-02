Después de varias semanas del asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra frente a un gimnasio del norte de Bogotá, la investigación dio un giro oscuro. Lo que parecía un ataque sicarial aislado se ha revelado como una operación de filigrana criminal que hoy incluye la quema de pruebas, el asesinato de testigos y una conexión directa con la violencia en el Casanare, como informó El Tiempo.

La banda criminal que ejecutó a Aponte —dueño del popular Arroz Sonora— entró en modo pánico. Según reveló el periódico, un conductor de un carro negro que participó en el operativo y conocía la identidad del sicario fue asesinado en los últimos días para que no hablara.

Pero la ofensiva no para ahí. A la Dijín llegó una denuncia aterradora: vecinos de La Cabrera están recibiendo llamadas en las que les advierten que deben “atenerse a las consecuencias” si entregan los videos de seguridad a las autoridades. El sicario, que cometió el error de no cubrirse el rostro mientras disparaba a la altura de la cabeza de Aponte y su escolta, es hoy el hombre más buscado y su organización está haciendo lo imposible por borrar su rastro, de acuerdo con el citado diario.

Aunque la familia insiste en que Aponte era un hombre de fe y sin problemas, los investigadores pusieron la lupa en Casanare. Allí, donde los Aponte tienen sus cultivos de arroz, la sombra de la mafia y la extorsión es constante. El punto diferencial es inquietante: el pasado 15 de diciembre fue asesinado Campo Elías Urrutia, otro líder arrocero, en Tauramena, según el informe periodístico.

En la región se habla de una realidad cruda: bandas de narcotraficantes están usando los cargamentos de arroz para camuflar cocaína hacia el exterior (el método conocido como ‘narcoarroz’). La Fiscalía busca establecer si el control que las mafias quieren imponer sobre el sector arrocero en los llanos fue el detonante del asesinato del empresario en Bogotá, como indicó el rotativo.

La gravedad del caso llevó a que la investigación fuera asignada a la fiscal Yanira Rocío Ochoa, la misma que lideró el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Con más de 100 horas de video analizadas, los investigadores ya tienen imágenes nítidas de la huida hacia el sur por la carrera Séptima, según el citado portal.

Pese a los intentos de la banda por sabotear el proceso amenazando a quienes tienen las cámaras, el cerco se cierra. Mientras el país recuerda a Aponte como un ministro de la iglesia y un filántropo, la justicia intenta descifrar si este crimen fue una retaliación contra su entorno o el resultado de negarse a las presiones de las mafias que hoy tienen azotado al campo colombiano.

