El centro de la ciudad de Bogotá fue testigo de un hecho que produjo consternación y rechazo público a partes iguales. La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) encontró a un bebé de 11 meses abandonado en un auto estacionado en la localidad de La Candelaria, cerca del Chorro de Quevedo. Resaltar que la vida e integridad del menor se encontraba en riesgo, debido a que estaba llorando intensamente durante varios minutos sin que sus padres hicieran acto de presencia.

Vecinos y transeúntes de la zona, alarmados por la situación de soledad y abandono en la que se encontraba el menor, alertaron a la Mebog. El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, fue quien ofreció datos de cómo se llevó a cabo el rescate del bebé, gracias a un “trabajo articulado” entre las zonas de atención de La Candelaria y el Grupo de Infancia y Adolescencia de la policía, de acuerdo a las declaraciones que recogió el parte policial.

A pesar de los intentos por encontrar a los familiares o responsables del bebé, la falta de respuesta satisfactoria llevó a la Policía a solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que tuvieron que romper uno de los cristales del vehículo para liberar al menor. Tras su rescate, el pequeño fue trasladado al Centro Especializado Revivir, en el sector de Salitre El Greco, donde el personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encargó de restablecer integralmente todos sus derechos, asegurando tanto su atención médica como su protección.

¡Inaceptable! Un bebé de 11 meses fue rescatado de un carro en el Chorro de Quevedo. Estaba solo y llorando cuando la comunidad alertó.@BomberosBogota rompieron el vidrio para sacarlo sano y salvo. Los padres llegaron después, al parecer en estado de embriaguez y dijeron que… pic.twitter.com/uFiLjDi7Pg — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 12, 2025

Las autoridades locales se llevaron un gran disgusto 30 minutos después del rescate, cuando los padres del bebé, que evidenciaban signos de embriaguez, justificaron la ausencia bajo el argumento de que estaban consumiendo cervezas. Indignación es el adjetivo que mejor describe el sentir generalizado que ha despertado esta situación de negligencia extrema y comportamiento irresponsable.

Ante los patrones preocupantes que presentan estos casos de abandono infantil, fue el propio coronel Caro quien hizo un llamado urgente a la comunidad para denunciar estas situaciones y recordó los canales de emergencia para hacerlo: líneas 123 y 141, o acudir al CAI (Comando de Atención Inmediata) más cercano. Asimismo, demandó a los padres de familia que no descuiden a niños, niñas y adolescentes.

