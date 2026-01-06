La Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer el calendario académico de 2026 para los colegios públicos de educación preescolar, básica y media de la capital del país, según lo establecido en la resolución 2433 de 2025. El documento confirma que los estudiantes tendrán 12 semanas de receso escolar durante el año, aunque con un ajuste puntual en las vacaciones de mitad de año frente a lo que ocurrió en 2025.

De acuerdo con la resolución, las semanas de descanso se distribuirán en cinco periodos a lo largo del año escolar. El principal cambio se presenta en el receso de mitad de año, que finalizará antes en comparación con el calendario vigente en 2025. Las fechas definidas son las siguientes:

13 al 25 de enero de 2026: 2 semanas.

2 semanas. 30 de marzo al 5 de abril de 2026: una semana (correspondiente a la Semana Santa).

una semana (correspondiente a la Semana Santa). 22 de junio al 6 de julio de 2026: dos semanas (en este mismo periodo de 2025, culminó el 11 de julio y es este el cambio).

dos semanas (en este mismo periodo de 2025, culminó el 11 de julio y es este el cambio). 5 al 12 de octubre de 2026: una semana.

una semana. 30 de noviembre al 11 de enero de 2027: seis semanas.

En cuanto al tiempo de clases, el Ministerio mantuvo las 40 semanas lectivas obligatorias, las cuales estarán divididas en dos semestres académicos. El primero irá del 26 de enero al 21 de junio de 2026, mientras que el segundo se desarrollará entre el 6 de julio y el 29 de noviembre del mismo año, de acuerdo con el calendario oficial.

¿Cuándo inician las clases en los colegios de Bogotá en 2026?

Las clases en los colegios oficiales de Bogotá para el calendario de 2026 iniciarán el lunes 26 de enero, según lo establecido en la programación definida por las autoridades educativas del Distrito. De esta manera, miles de estudiantes de instituciones públicas retomarán actividades escolares tras el receso de fin de año, dando inicio a un nuevo periodo lectivo que contempla jornadas académicas, evaluaciones y actividades pedagógicas a lo largo de los meses siguientes.

De acuerdo con el cronograma fijado, el año escolar se extenderá hasta el 29 de noviembre de 2026. Durante este tiempo se desarrollarán los dos semestres académicos, junto con los recesos establecidos para semanas de descanso, jornadas pedagógicas y actividades institucionales. La Secretaría de Educación ha señalado que este calendario busca garantizar el cumplimiento de las semanas lectivas exigidas por la normativa vigente, así como una adecuada planeación del tiempo escolar para estudiantes, docentes y directivos de los colegios oficiales de la capital.

