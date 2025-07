En una nueva jornada de competencia, los participantes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ tuvieron que enfrentarse a un reto por equipos, liderados por las celebridades que portaban el pin de inmunidad. Solo un grupo lograría evitar el próximo reto de eliminación, y el desafío no solo puso a prueba su técnica, sino también su capacidad de conectar con la cocina desde lo emocional.

Violeta Bergonzi y Carolina Sabino trabajaron junto a Mario Alberto Yepes y ‘Luisfer’ en el denominado ‘equipo verde’. Juntos presentaron un plato que combinó creatividad y tradición: arepas de quinoa con cuajada, carne desmechada, ajonjolí tostado, un cremoso de aguacate y un tostado de queso. La propuesta no solo fue bien recibida por los jurados por su ejecución, sino que también logró conmoverlos con su historia.

Durante la presentación, los chefs le pidieron a Violeta que contara el trasfondo del plato, y ella no pudo evitar quebrarse al explicar que era un homenaje a las abuelas y seres queridos que expresan su amor a través de la comida. La preparación, dijo, tenía un significado especial: hacía referencia a la suegra de Sabino, quien padece alzhéimer.

El relato conmovió al jurado, en especial a la chef Belén Alonso, quien se mostró conmovida: “Caro, todos los días me haces reír, pero hoy también me hiciste llorar. Eso es la cocina: un vehículo de emociones, no solo de sabores. Cuando uno cocina con lo que está sintiendo, eso se transmite en el plato”, expresó.