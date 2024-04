Por: El Espectador

¿Qué se siente ser parte de ‘La casa de los famosos’?

Ahorita los nervios fueron anormales, porque uno aún no termina de caer en la cuenta de que se va a encerrar cuál ratón en ratonera con 21 participantes más. Tuvimos esta rueda de prensa, al principio me dio un pico de ansiedad impresionante y yo dije “juepuerca. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Quién me ‘descontrata’ de esto?”.

¿Cómo fue el primer acercamiento con los demás participantes?

Yo llegué toda saludable, como hola, y me dicen que no puedo hablar con nadie. Yo dije “ya la cagué, ya me gané mi primera demanda, ya incumplí las normas, el contrato”, y estaba supernerviosa. Después me relajé. También uno se pone un poquito nervioso porque yo siento que hay muchos participantes que puede que te conozcan solamente de redes sociales y tenga percepciones distintas de ti. Yo quiero, y voy superdesarmada con todo el mundo, porque yo no conozco a las personas, quiero conocerlas allá. Y ver con quién tengo más feeling, con quién tengo más sinergia, mi energía, con quién soy compatible. Yo soy mucho de energías, en lo personal soy superbuena onda con todo el mundo. Pero si me prende la mecha, porque santa paloma no soy. Quiero darme la oportunidad de conocer a las personas allá.

¿Cómo cree que será la convivencia con los otros participantes?

Yo siento que el juego mismo y los días, las horas, las cosas que van pasando, como que te van enseñando cuál es el camino. Con quién sí y con quién no. Al final del día, vamos a ser honestos, uno se va a terminar dando tenedor allá en algún momento. Yo no sé si a todos les pasa, pero yo bajo la ducha pienso todos los escenarios. Pienso que soy la mujer más buena onda y superpasiva, que trata de tener su inteligencia emocional, y por la noche ya estoy dando tenedor con quien sea que se haya metido conmigo o me hable mal o no me gusta lo que me diga. Allá uno va a estar bajo presión, vamos a comer en una olla de presión.

¿Cuál será su estrategia en el programa?

Yo puedo decir que mi estrategia no va a ser la de pelear o la de ser la más conflictiva. Pero es que en realidad tú no sabes con qué te vas a encontrar allá. No sabes también el formato y la producción, cómo te van a poner a prueba, cómo te van a poner bajo esa misma presión de convivencia, porque de eso se trata el reality. De una u otra manera tú eres un ser humano, puedes sacar lo mejor o lo peor de ti. Una semana te pueden amar y a la otra semana te pueden odiar, el mismo público. Es un juego de emociones impresionante, pero me encanta porque aparte de la ansiedad, los nervios, obviamente un reto muy fuerte para absolutamente todos los participantes. Yo siento que en lo personal a mi vida está dándole un revolcón, porque me va a enseñar muchas cosas y sé que así en mi vida profesional. Es una adrenalina como cuando tú tienes un juguetico nuevo, como cuando tú ibas a entrar al colegio que tenías ansiedad, así estoy yo.

¿Cómo es ese tránsito de las redes sociales a la televisión?

Yo siento que esto es una oportunidad muy bacana, de que la gente te conozca, porque te van a ver millones de televidentes y de personas que quizás ni siquiera te conocían, personas que son más de ver televisión. Pero también siento que es una manera, y es una de las razones también por las cuales yo entro, aparte de ser un reto personal para mí por muchas razones, y es que la gente me desconozca para volverme a conocer allá. Siento que mucha gente a lo largo de los años tiene una percepción equivocada de mí, que puede que no sea o que simplemente puede pasar de todo o que yo llegué allá y a la gente no le guste lo que yo haga. Siento que es una oportunidad muy bonita de exponer en la manera más honesta y natural del mundo. Allá vas a ser el ser humano, puede estar “La Segura” y todo, pero principalmente voy a estar yo, Natalia . Siento que es muy chévere poder darme y darle esa oportunidad a la gente que me ve y que nos ve, de que nos conozca, de que se enamore de cada uno de los participantes, por lo que sea, por su personalidad, porque les da risas, porque les gusta el morbo y les gusta como es de peleando. Es muy cool que la gente te conozca sin censura, porque normalmente eso no pasa. La gente te conoce por redes sociales y uno en redes sociales muestra uno lo que quiere. Hay muchas cosas de las cuales la gente se va a enterar allá de mí como persona que no tenían ni idea.

¿De qué cosas se enterará la gente de “La Segura”?

Para mí era motivo de vergüenza sentirme menos, de retraerme, de ocultarme ante el mundo real, de que me vieran en muchas situaciones y con eso me refiero a muchas cosas que van allá. En cuanto a la parte de mi salud, lo primero que yo le pido a la gente es que a pesar de mi condición de salud, nunca me vean desde la lástima. Con todo mi proceso me van a dar dolores, pero eso es algo que hace parte de mi vida. Yo vivo con eso todos los días desde hace muchos años, ya yo le doy manejo. Salí ayer de trabajar, de todas las entrevistas, y estaba infladísima. Yo le decía a mi novio “de verdad, estoy desesperada, que me tiro por un balcón, quiero llorar”. Fueron a hacerme un masaje. Si esta propuesta me hubiera llegado a mí unos años atrás, quizás mi perspectiva de cómo veo las cosas hubiera sido, no estoy segura, que hubiera sido completamente diferente, yo antes no me sentía capaz. No me sentía suficiente, el dolor arruinó prácticamente mi vida completa, la capacidad de poder trabajar, de pararme hasta de una cama.

¿Cómo vive después de la bala que impactó su cuerpo?

Yo aprendí a vivir con el dolor. Aprendí a manejarlo. También me metí demasiado en la cabeza, pero no te imaginas cuanto, yo siento que la mente tiene demasiado poder, yo en lo más que pueda siempre pienso que yo soy más fuerte que el dolor. Acá donde yo estoy, tengo dolor, pero no te lo voy a estar diciendo. Yo no le voy a dar importancia a ese dolor, a menos que de verdad me esté pasando algo grave y allá (La casa de los famosos) hay muchas cosas que me va a tocar hacer.

¿Qué tendrá que hacer en “La casa de los famosos”?

Me va a tocar salirme de mi zona de confort, de mis comodidades, de las personas que me ayudan en el día a día con mi condición. Me va a tocar hacer oficio, quizás cocinar, va a tocar lavar los platos, me va a tocar hacer de todo. Eso es lo que realmente quiero comprobarme a mí misma, que a pesar de esto lo puedo hacer, que puedo cumplir mis sueños. Eso también va para las personas que quizás sufran de dolores crónicos o de alguna enfermedad, que podemos tener una relación, que podemos tener relaciones, que podemos trabajar y sacar adelante nuestras familias. Lo mío en este momento puede ser algo de salud, pero tú que estás ahí detrás, puedes tener una carga diferente. El que está ahí tiene una lucha diferente, todos cargamos con algo y ninguna lucha es más que la otra, simplemente son diferentes. Siento que a veces esas luchas y esas cosas malas que nos pasan es como que nos superan.

¿Cuáles han sido sus luchas?

Puede sonar muy cliché, pero no es la primera vez que me pasa a mí, o sea, no es la primera vez que yo salgo de una situación. Las luchas de otras personas puede ser por ejemplo el dinero, mi lucha durante muchos años ha sido la salud. Hace 11 o 12 años, no recuerdo muy bien, me metieron dos balas, dos impactos de bala. Quedé sin la movilidad de mis piernas, quedé con secuelas después de eso. Yo (a “La casa de los famosos”) voy a comprobarme a mí misma. A pesar de esto siempre puedo, así por momentos esa situación nos nuble y nos ponga en un sentimiento de dolor. Yo me cansé de la autocompasión durante muchos años. Yo ya no quiero más autocompasión y quiero que nadie tenga compasión de mí. Yo soy capaz en lo que yo más pueda, yo la voy a dar toda, claramente no voy a atentar en contra de mí o de mi salud.

¿Cómo llegó a trabajar en redes sociales?

Para empezar yo jamás en la vida pensé que iba a estar en redes sociales, de hecho en ese entonces mi vida era completamente diferente. Estoy segura de que si a mí no me hubieran hecho ese atentado, donde me metieron dos tiros, mi vida no sería esta, yo no sería “La Segura”. Mi vida era algo completamente ajeno a las redes sociales. Yo nunca me imaginé y mucho menos pensé que iba me iba a viralizar, que este iba a ser mi fuente de trabajo, que iba a sacar adelante a mi familia, que iba a generar empleo y cambiar vidas. Desde muy chiquita quizá lo sentía, pero con las redes sociales hacer vídeos un poco más la comedia en la vida real con mis amigos.

Por eso fue que empecé a hacer videos, porque le parecía chistosa a una amiga y ella un día me dijo “por qué no haces videos” y yo no. Estaba en una depresión tan fuerte por toda la situación, por toda mi recuperación, pero hacer videos era lo único que podía hacer. Yo no podía trabajar, no podía nada, estaba en tres terapias diarias y más allá de estar motivada por el dinero que siento que fue algo muy importante, y que me encanta que mi proceso haya sido así, en ese entonces las redes sociales no eran lo que son hoy en día. No eran una fuente de trabajo. Mi primera publicidad fue una blusita que me dieron de 80.000 pesos. Nunca fue motivada por el dinero y por eso nunca me rendí porque siento que muchos creadores hoy están como con hambre, claro, todos queremos dinero y salir adelante, pero mucha gente lo intenta y a los tres intentos como no ven retribuciones económicas abortan la misión y es porque no tienen esa pasión. Yo no gané dinero en mucho tiempo, años que yo vine a recibir mi primera publicidad, la blusita de $ 80.000 a los dos años de hacer vídeos todos los días de domingo a domingo.

