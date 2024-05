Andrea Serna ha sido objeto de atención recientemente debido a un comentario que hizo durante la emisión del programa ‘Desafío‘ Aunque sus palabras no fueron maliciosas ni pronunciadas con la intención de ofender, terminaron afectando a personas de un país específico debido a un juego de palabras.

Al hablar sobre el equipo Omega, que experimentó dificultades tras perder en la prueba de sentencia y servicios, la presentadora dijo que habían pasado: “de Guatemala a Guatepeor”, frase pronunciada muy popular en el país, lo que generó críticas en las redes sociales por parte de personas de otro país.

Una usuaria guatemalteca expresó en la cuenta de Instagram de la conductora, lo difícil que es para las personas de su país escuchar esa expresión, que se ha vuelto popular. La usuaria le escribió a Serna:

Serna fue humilde en su respuesta y dijo:

“Dios, no caí en cuenta, créeme que cuando los colombianos lo decimos no lo hacemos por el país, es simplemente un juego de palabras. Ahora que lo mencionas, claro que tienes toda la razón, pero reitero que cuando se utiliza esa expresión no se pretende ofender de esa manera. Tomo nota”, concluyó.