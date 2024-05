Luego de su expulsión del programa de competencias, la exconcursante dijo que su discusión con Andrea Serna no pasó a mayores y que le dieron una trascendencia mayor a la que merece.

Fue tan densa la situación, que televidentes de Caracol Televisión aseguraron que la presentadora había puesto a ‘Beba’ en su lugar después de su cuestionable comportamiento en el ‘reality’.

Sin embargo, ‘Beba’ les bajó la caña a esas especulaciones y fue tajante en diálogo con Pulzo: para ella, no hubo un enfrentamiento con la anfitriona del ‘Desafío’.

La exparticipante de Alpha negó que hubiese cometido alguna falta contra Serna y, de paso, declaró su admiración hacia ella.

“Esto me da mucha risa. La gente dice: ‘Ella le faltó el respeto’ o ‘fue grosera’ o ‘se metió con Andrea’. Y yo no me metí con ella; o sea, yo estaba tratando de reclamar mi espacio para expresarme, porque en algún momento sentí que no me lo iban a dar”, aclaró a este medio.