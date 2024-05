La Met Gala del 2024 ha llegado con toda su extravagancia y glamour característicos, deslumbrando una vez más en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Este evento anual, conocido como la noche más importante de la moda, reúne a celebridades, diseñadores y personalidades influyentes de todo el mundo para mostrar sus looks más audaces y creativos.

En esta ocasión, los asistentes han sorprendido con atuendos que desafían los límites de la moda, desde creaciones futuristas hasta reinterpretaciones únicas de épocas pasadas.

Los temas de la noche giran en torno a la innovación y la tecnología, con una exhibición titulada ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’, que explora cómo la tecnología puede revivir prendas antiguas y delicadas. Acompáñanos en un recorrido por los ‘looks’ más extravagantes y memorables de esta edición de la Met Gala.

Jordan Roth’s #Valentino couture look for the #MetGala may be Pierpaolo Piccioli’s last Valentino creation. pic.twitter.com/GR6Z3pA4Ye

— Vanessa Friedman (@VVFriedman) May 6, 2024