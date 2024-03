La artista musical y jurado de ‘La voz kids’, Greeicy Rendón, confesó su mayor fobia. Es una sensación que no puedo describir, no los tolero ni los soporto”, dijo.

Greeicy Rendón, una de las artistas colombianas más queridas por su estilo, carisma, contó algunos detalles de su vida, que ha sorprendido a miles de seguidores.

Y es que en medio de una entrevista con la revista 15 Minutos, contó detalles de su vida privada.

Para la actriz y cantante hablar de su vida privada es algo muy normal, aunque sí se reserva una parte de ella, sobre todo lo que tiene que ver con su pareja e hijo Kai. Sin embargo, esta vez abrió su corazón y permitió explorar más sobre su interior.

Precisamente, uno de los temas que ha causado mayor asombro, tiene que ver con sus fobias.

Según reveló la caleña, de 31 años de edad, sufre de tripofobia. Esto es miedo o repulsión a mirar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios o rectángulos pequeños.

Por otro lado, agregó que: “Me dan mucho pánico los ratones, es una sensación que no puedo describir, no los tolero ni los soporto”.