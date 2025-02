Karina García podría ser la mujer más comentada del ‘reality’ en redes sociales debido a las peleas, los romances y hasta por su físico en ‘La casa de los famosos’.

Marlon Solórzano fue el primero en salir del ‘reality’ como eliminado oficial, quien mantenía una relación amorosa con Karina García. Dicho romance dio mucho de qué hablar, pues mientras él parecía demostrar sentimientos sinceros, aseguraban en redes que ella no estaba convencida, sobre todo porque Mateo, otro habitante de la casa, también le gustaba.

Pero además de eso, su pelea con Marilyn Oquendo la dejó muy mal parada porque fue marcada como una persona traicionera. Quien se ha tenido que aguantar las críticas y comentarios ha sido su hija ‘Isa’, quien está en Estados Unidos, pero vive pendiente de todo lo que pasa con su mamá.

Pues la joven no se aguantó tantos comentarios en contra de su mamá y se manifestó en redes sociales, en donde cuenta con miles de seguidores. Luego de que su mamá quedara en tabla de nominación, subió un video:

“Yo sé que aquí muchos de los que están viendo esta historia no me quieren, están solamente aquí para tirar veneno, pero también sé que muchos me quieren, me apoyan, me siguen desde hace rato, así que esta historia va para ustedes. Ya saben que mi mamá nos necesita ahora”.

¿Quién es el papá de la hija mayor de Karina García?

Según contó en ‘La casa de los famosos’, cuando la creadora de contenido quedó embarazada, a los 15 años, se fastidió de su novio y se enamoró de otro hombre. Cuando el joven se enteró de que García estaba embarazada, se decepcionó tanto que decidió terminar la relación.

Sin embargo, días después, el hombre regresó y decidió hacerse cargo de la niña. No se sabe si ‘Isa’ lleva el apellido de él o del papá biológico.

