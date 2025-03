El capítulo del martes de ‘La casa de los famosos’ estuvo lleno de momentos de gran tensión y emoción. La jornada comenzó con un privilegio especial para los participantes: pudieron sintonizar el partido entre Colombia y Paraguay, disputado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Al finalizar el encuentro, la producción sorprendió a Mateo ‘Peluche’ con una visita muy especial: su hermana Melissa y su pequeña sobrina. En los últimos días, Mateo ha sido objeto de comentarios por su apariencia física.

Muchos seguidores del ‘reality’ han señalado que luce “acabado” debido a su pérdida de peso y a que recientemente se rapó el cabello como parte de un reto dentro del programa. La llegada de su hermana no solo representó un momento emotivo, sino que también trajo consigo un mensaje claro y directo para él. Melissa no dudó en aconsejar a su hermano y recalcarle la importancia de mantenerse enfocado en la competencia.

“Hermanito, Mate, esto es un juego, recuerde. Te veo desenfocado, yo sé que acá tienes una relación, pero tú viniste a hacer otras cosas. Afuera hay momentos para el amor, si es verdadero, afuera hay otros momentos. Enfócate en jugar, échale ganas porque tú tienes todo para ganarte una prueba de liderazgo, tú lo puedes lograr. Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor para que los demás lo puedan ver en ti”, fueron las palabras de Melissa, dejando entrever su preocupación por la estrategia de su hermano dentro del ‘reality’.

Luego de la emotiva despedida, los demás participantes no tardaron en reaccionar. Entre murmullos, quedó claro que el mensaje iba dirigido a Norma, la pareja de Mateo dentro del programa. La situación en ‘La casa de los famosos‘ causó un momento de incertidumbre y llevó a la pareja a tener una conversación privada para definir su relación en la competencia.

Norma Nivia y ‘Peluche’ habrían terminado su relación

Durante la charla, Norma expresó su incomodidad y recordó cómo su hermano, cuando visitó la casa, trató bien a Mateo, mientras que ella sintió que Melissa Varela no le dio el mismo trato.

Esto la llevó a reflexionar sobre su relación y le expresó a Mateo que lo mejor sería alejarse y esperar a ver qué sucedía fuera del juego. Por su parte, Mateo aseguró que respetaría cualquier decisión que ella tomara, pero le pidió que fuera clara con él.

Mateo: Por ejemplo tu hermano me trato bien

Norma: Es que mi hermano es una chimba

Mateo: No quiere decir que mi hermana no

Mateo: Por ejemplo tu hermano me trato bien

Norma: Es que mi hermano es una chimba

Mateo: No quiere decir que mi hermana no

A esto, Norma respondió de manera contundente: “Tú me has dejado bien claro que lo más importante para ti son tu hermana y tu mamá. Tu hermana no aprueba esta mier**, entonces ya (…) Mal sí me siento, no digo que eso era lo que ella quería, pero si era lo que quería, lo logró. Cada uno por su lado”.

Mateo: Mal si me siento, no digo que eso era lo que ella quería, pero si era lo que quería lo logro. Te felicito amiga lo lograste. ANDA, y sigue echándose a su ex cuñada encima JAJAJAJA

Con esta declaración, la relación entre Mateo y Norma quedó en una encrucijada. La fuerte influencia de los familiares y la presión del juego parecen haber afectado su vínculo, lo que deja abierta la incertidumbre sobre si podrán retomar su relación una vez finalizado el ‘reality’ o si este será el punto de quiebre definitivo.

