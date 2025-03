‘Peluche’ y Norma Nivia no han tenido la aprobación de muchos en ‘La casa de los famosos’, por lo menos no de manera romántica. Según dicen algunos, la pareja no cuadra por ningún lado, sobre todo porque ella ha lanzado algunos comentarios que harían sentir mal al modelo.

(Vea también: “Me tiene mamado”: al ‘Flaco’ se le acabó la caballerosidad y se fue de frente contra Yina)

Desde que ella llegó a la casa dejó claro que su objetivo no era conseguir pareja, sino enfocarse en su juego y cumplir con los retos impuestos por ‘el Jefe’. Sin embargo, ‘Peluche’ logró romper esa barrera y empezó a conquistarla con detalles, cenas y charlas profundas. De hecho, llegaron a compartir cama y todo.

Lo cierto es que, a pesar del cariño que sienten el uno por el otro, las cosas no están fluyendo de la mejor manera, pues tienen peleas constantes que no los está dejando avanzar y, por supuesto, las familias correspondientes se están dando cuenta de ello.

(Vea también: Hermana de Yina Calderón increpa a empresario por lío de tierras: “Póngase los pantalones”)

El hermano de Norma Nivia, quien hace poco entró al lugar, aseguró que estaba tranquilo con la relación que ellos tenían, pues veía algo sincero en ‘Peluche’ y agradeció la manera en la que cada día la cuida.

Pero la familia de él no estaría pensando lo mismo, pues la hermana ingresó con su sobrina y no dudó en darle su perspectiva:

“Este es un juego, recuerda. Te veo desenfocado. Yo sé que acá tienes una relación, pero tú viniste acá a hacer otras cosas. Afuera hay momentos para el amor, si es verdadero, afuera hay otros momentos. Enfócate en jugar. Échale ganas porque tú tienes todo para ganarte una prueba de liderazgo. Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor, para que los demás lo puedan ver en ti. Tú no necesitas plataformas, nunca has tenido problemas de autoestima, no necesitas nada de eso, eres perfecto como eres, así que no le pidas más plataformas a las cámaras que yo no encuentro esos zapatos”.

“Tú no necesitas plataformas, te veo desenfocado, perdiste el brillo” DIOS MÍO ESTÁ MUJER REALMENTE DEVORÓ #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/q9gkZxHWtx — Zorel (@zorellt) March 26, 2025

No fue todo, de hecho, le dijo que estaba demasiado delgado, por lo que tenía que comer más y también entrar al gimnasio para poder subir de masa muscular.

Luego de eso, se dirigió al resto de participantes y les dijo que a pesar de que era una competencia, no olvidaran la empatía por el otro, así que no se dejaran llevar por la presión.

(Vea también: ‘Yaya’ Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, se pronunció luego de la salida de su novio)

A pesar de que no nombró a Norma Nivia en ningún momento, el mensaje fue bastante claro para muchos y era que, definitivamente, dicho romance no les agradaba a la familia del modelo.

El mensaje no le llegó en vano, ya que apenas terminó la dinámica de congelados, ‘Peluche’ se quedó bastante pensativo y no se dirigió a Norma, mientras que ella lo felicitaba por tener una sobrina tan linda.

Las reacciones no se hicieron esperar y los fanáticos del programa comentaron en Twitter:

“Dios mío, esta mujer realmente devoró”, “‘Estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor para que los demás lo puedan ver en ti’, cine”, “la hermana le tiró duro a Norma tibia”, “Norma le dijo: ‘yo me voy a alejar, obviamente'”, “Norma se va a alejar jajajajaja ganaron ‘peluchitas’ y las ‘normitas’ también”, “ahora que salga Norma, Matteo resurge cómo Melfi tras de la salida de Nataly”, “Mateo me parece un petardo, pero me siento con el deber moral de señalar los comportamientos negativos de Norma Nivia hacia él, esa vieja es una abusiva de manual”.

“Tú no necesitas plataformas, te veo desenfocado, perdiste el brillo” DIOS MÍO ESTÁ MUJER REALMENTE DEVORÓ #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/q9gkZxHWtx — Zorel (@zorellt) March 26, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z