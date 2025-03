Yina Calderón ignora muchas cosas que están pasando fuera de ‘La casa de los famosos’. Uno de los detalles que probablemente la dejarán con la boca abierta cuando salga es que su amiga ‘Epa Colombia’ está en la cárcel. Pero no es lo único que la tiene que preocupar.

Mientras ella está adentro tratando de llegar a la final de la competencia, su familia está lidiando con una polémica por un supuesto robo que Calderón cometió en contra un señor.

Resulta que, presuntamente, la finca que ella tiene y de la que tanto presume en sus redes sociales, no la terminó de pagar. Según dice el señor, ella le quedó debiendo más de 1.200 millones de pesos, por lo que está preocupado teniendo en cuenta la cantidad de dinero que es.

Ante esta situación, Juliana Calderón, hermana de Yina, apareció en un video en el que hablaba de la situación y hasta se burló del hombre que reclamó:

“¿Si les debieran 1.200 millones, ustedes darían escrituras? Obviamente no, ni la persona más ingenua entregaría escrituras debiendo ese monto. Las escrituras están a nombre de mi hermana. ¿Por qué esta persona aprovecha que ella entra a un ‘reality’ para sacar esto a los medios y decir que mi hermana le debe y aprovecharse de esta situación? Esta persona lo que busca es beneficiarse de la fama de mi hermana. Le recomiendo que no hable mal de mi familia porque o si no, yo sí voy a subir videos con su condición física totalmente desagradable”.

Sin embargo, el video no resultó del todo favorable, teniendo en cuenta que se estaba burlando de, al parecer, incontinencia, condición que padece el hombre.

