Carlos Vargas siempre se ha caracterizado por sus ocurrencias, pero también, por su sinceridad.

El presentador de ‘La red’ no teme hablar con sus seguidores de temas espinosos, e incluso controvertidos, y en una serie de preguntas y respuestas en Instagram respondió una inquietud de varios de sus fanáticos: ¿es ‘sugar daddy’?

“Hablemos de ese tema de si soy o no ‘sugar daddy’. Yo creo que es muy delgada la línea de saber uno hasta qué punto se vuelve ‘sugar daddy’, porque cuando uno sale con alguien menor, por lo regular, tiende a ser el mayor (en este caso yo) el que invita”, contó.

De acuerdo con el famoso, a pesar de esta posición que tiene respecto al tema, afirmó que no le interesa ser ‘sugar daddy’ y contó sus razones:

“Creen que uno por ser ‘cucho’ y por ser exitoso va a mantener a un man. Y no. Yo algo que he aprendido de la vida es a valorarme de la siguiente manera: si yo me encargo de ser bueno en mi trabajo, entonces yo me esmero para que me admiren y para buscar una persona en mi entorno que disfrute de eso, porque el amor funciona a través de la admiración. ¿Ustedes creen que yo me voy a merecer menos? Yo siento que esa onda de ser ‘sugar daddy’ es un tema más de una energía más bajita, de falta de autoestima”.

Quiénes son los ‘sugar babies’ de Carlos Vargas

Carlos afirmó que no le interesa ser ‘sugar daddy’, pero que sí ha tenido ‘sugar babies . ¿A qué se refirió? “Yo les digo así a amigos que son menores y que me invitan. Y si me admiran, ¿por qué no me dejo invitar de ellos?”.

Finalmente, aseguró que por ahora no tiene pareja, pero que en este momento tiene el corazón abierto a futuras oportunidades: “No tengo novio y sí, estoy dispuesto a conocer a alguien. Hace poco recibí a alguien más en mi vida”.