Carlos Giraldo, hoy con 60 años, tuvo un momento emotivo durante el programa ‘La Red’ del domingo 14 de mayo. Y es que, con motivo de la celebración del Día de la Madre, todos sus compañeros llevaron fotos junto a sus progenitoras, pero él mostró una imagen a blanco y negro con sus dos papás.

Esto causó sorpresa y llevó a que le preguntaran la razón por la que no tenía una imagen junto a ella. Y con sinceridad, contando algo que pasa al interior de su familia, el nacido en Palmira explicó la situación, así como ha contado otros episodios delicados de su vida.

Por qué Carlos Giraldo no mostró fotos con su mamá en ‘La red’

Carlos Vargas, que recientemente ha hablado de su relación con la política y su voto por Gustavo Petro, fue el encargado de mostrar las fotos de sus compañeros con sus respectivas mamás. Pero cuando llegó el turno de Carlos Giraldo, soltó el siguiente comentario: “No está ‘Carlitos’ Giraldo, pero sí están los papás de ‘Giri’…”.

Y Mary Méndez, que tuvo una opinión particular por el pecio del pan, intervino para sacar un comentario en tono de broma, pero todo cambió cuando el expresentador de ‘Sweet’ empezó a relatar que su madre murió hace muchos años y que no son muchos los recuerdos de etse tipo que guarda:

“Mi mamá murió hace 40 años, esa fecha del aniversario es el tres de octubre. Entonces, siempre me veo a gatas cuando me preguntan si tengo fotos porque, buscamos con mis hermanos, y no tenemos fotos. ¡Pasaron ya 40 años!”.

Evidentemente, no es la primera vez que toca este tema en público y quiso contar que el recuerdo está en su cabeza y no en sus imágenes: “Tengo en la memoria a mi mamá, exacta. Tengo su olor y todo lo tengo muy presente. Pero en la casa vivimos en el presente, pensando en el futuro o proyectándonos. Entonces, no guardamos muchas cosas”.

Eso sí, hay elementos que pertenecieron a la mamá de Carlos Giraldo y que él guarda, todo porque su hermana decidió repartirlas entre la familia. Pero parece que las fotos no le correspondieron al presentador o, simplemente, no hay muchas que se puedan mostrar en ‘La red’, ya que en esa época no era tan fácil registrar los momentos especiales.

Este episodio de la foto de sus padres llevó a que el mismo Giraldo dijera que su hermano y su nieto se parecen a su padre. Haciéndolo revivir muchos recuerdos en este Día de la Madre.