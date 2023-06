Los presentadores de ‘La red’ siempre están dando de qué hablar por sus ocurrencias tanto en el programa como en redes sociales.

Precisamente, su confianza, amistad y humor negro volvieron a salir a flote gracias a una historia de Instagram publicada por Mary Méndez y replicada por sus compañeros de set.

(Vea también: Drama del actor Felipe Calero: perdió a su mamá y casi termina en silla de ruedas)

Se trata de un video en el cual Mary, Frank Solano y Carlos Giraldo están teniendo una conversación. Y esta gira alrededor de una “confesión” que Solano le hace a la presentadora.

“¿Qué acabas de decir, Frank Solano?”, pregunta la también empresaria, a lo que su colega le contesta lo siguiente: “Mary Méndez, en realidad, de verdad, te juro de rodillas sobre pepas de durazno, lo que tú quieras: eres la persona más insoportable que yo he conocido en mi vida. Y he conocido millones y ‘millonas’”.

Pero la presentadora no se quedó callada y respondió con humor a las palabras de su compañero de programa:

“Eso es música para mis oídos. Cada vez que Frank Solano me insulta me siento muy halagada, porque uno no sabe si lo están insultando o lo están halagando. Yo escojo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

A Mary Méndez le preguntan cómo está su negocio luego de cerrar uno de sus locales

Además de ser presentadora de Caracol, Mary Méndez también tiene un negocio relacionado con comida saludable.

A través de sus redes sociales, la famosa siempre mantiene actualizados a sus seguidores sobre lo que pasa con su empresa, y precisamente, esta semana sacó a varios de una duda: ¿por qué había cerrado uno de sus locales ubicado en el norte?

Muchos se preocuparon por lo sucedido, pero Mary contó qué había pasado y cuáles son sus planes a futuro:

“Cerré el punto del Parque de la 93 porque lo voy a montar en otra parte. En esas estoy. Por ahora, está el de siempre, el de Toberín, WhatsApp y la página web”.