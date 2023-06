Felipe Calero surgió en el mundo de la actuación hace casi 30 años, siendo uno de los jóvenes que aparecía en ‘De pies a cabeza’. Y a pesar del tiempo, se ha mantenido vigente y por eso causó tanta extrañeza que en el último tiempo poco se supo de él.

Pues, resulta que ese bajo perfil de los últimos meses tiene origen en problemas de salud, sumando situaciones que pocos sabían y que se juntaron para afectarlo de gran forma. Pero para el programa ‘La red’, el actor dio su testimonio, quebrándose en algún momento y dejando un mensaje positivo al final.

Aunque en un principio pensó que era normal que el exceso de ejercicio le causara dolores en las extremidades inferiores, el dolor aumentó y un examen detallado reveló su situación:

“Empecé a sentir como desgarramientos en las piernas, dije: ‘estoy entrenando muchísimo’. Después de sentir el dolor en esta pierna [izquierda] se me pasó a la otra [derecha]. Pensé: ‘esto está muy extraño, vamos a averiguar qué es’. Me hice una resonancia y me salió una hernia discal, de hecho, tengo 3, pero una estaba superdesarrollada, me estaba afectando los nervios que van hacia las piernas. Esto llegó al punto en el que yo estaba andando con bastón”.