El ‘Desafío’ sigue avanzando y dando para que los televidentes se emocionen con las pruebas, castigos, cambios y eliminaciones, y una de las que ha sobrevivido en la competencia es ‘la Flaca’. Justamente ella habló con el programa ‘La red’ para contar varios aspectos de su vida personal y hubo uno más que llamativo y tiene relación con el dinero que ha ganado en toda su vida.

Su nombre real es Johana Gómez, siempre se ha dicho y presentado como microempresaria, también se sabe que su familia ha tenido mucho que ver en la personalidad y motivación. Sin embargo, no todo el mundo sabía que ella, desde muy joven, se ha dedicado a vender diferentes productos y lo ha hecho siempre junto a su familia.

(Lea también: Andrea Serna se desahogó sobre error de ‘Black’ en el ‘Desafío’; dijo varias verdades)

‘La Flaca’ del ‘Desafío’ habló sobre los negocios de su familia

En el mencionado programa de chismes y entretenimiento, hablaron con la participante del ‘Desafío’ y ella destapó varias cosas de su vida en casa y el ejemplo que le dieron sus papás con el trabajo:

“Vivo con mis papás, tengo una hermana mayor, de 29 años, y mi papá ha trabajado toda la vida en el centro y vende ropa deportiva… Me siento rica y que tengo una familia rica, porque nunca me han negado nada. Todo ha sido luchado, si le pedía unos zapatos a mis papás, no me decían que no, pero siempre me decían ‘espérame unos días y te los doy’. Pero nunca me decían ‘no tengo plata’…”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Red Caracol (@laredcaracol)

La relación de Johana con su papá es muy cercana y en eso influye que ella lo haya ayudado a trabajar desde hace un buen tiempo en la venta de artículos deportivos: “Desde los 10 o 12 años trabajo con mi papá en el centro, él me ha enseñado a banderearme la vida… Yo trabajo con él, no sé si has visto en el centro esos puesticos que hay afuera. Me tocaba gritar y pregonar: ‘boxer a 3.500, lleve el mejor boxer'”.

Además, ella misma explicó lo que hacía con esos primeros pagos que tenía por su trabajo: “Me ganaba un sueldo, mi papá me daba el almuerzo y me ganaba 25.000 por día. Ahorraba y como me los pagaban por día, le daba la liguita a mi mamá”.

Y la joven de 25 años aclaró que no es que haya perdido tiempo de su niñez en el trabajo con su papá, pero acepta que el tema del dinero es muy importante para ella: “Yo disfruté mi niñez, no tengo quejas; jugué, me raspé, tengo cicatrices por todo lado, me divertí y tengo mi niñez muy bien marcada. Siempre me ha gustado la plata, más si es luchada por mí”.

Según dijo en la entrevista, Johana Gómez tiene en un segundo plano el tema del amor y las relaciones sentimentales, primero está la familia y un proyecto muy exigente que tiene con su familia:

“Me dedico al modelaje y tengo una microempresa con mi mamá y mi hermana, es de productos de alimentos. Vendo morcilla, guacamole, arepas de queso, arepas de chócolo y dip de pimentón, que lo inventó mi hermana y nos ha ido superbien con eso. Nos levantamos a las 3 de la mañana, terminamos tipo 5 o 6 de la tarde. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, porque el proyecto empezó 4 años atrás, queríamos hacer un crucero, que no es nada barato, y nos ayudamos con esto”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JOHA “la flaca” (@joha.gomez97)

Aunque cuando cumplieron el objetivo del viaje ya pensaban que no iban a tener que seguir con este negocio, llegó la pandemia del COVID-19 y cambió todo. Incluso llevando a que a ‘la Flaca’ la identifiquen con un anexo a su apodo: “A mí me dicen morcillera, por la cuadra [risas]. ‘La Flaca’ morcillera, no hay ningún problema y me siento muy orgullosa porque gracias a la morcilla y a los productos que vendemos, nos hemos levantado”.