La participación de María Alejandra Sánchez, más conocida como ‘Maleja’, en el ‘Desafío The Box’ 2022, le dejó marcas y ha mostrado que agradece lo que vivió allí. Durante la edición 2023 del mismo ‘reality’, y a pesar de que no está en competencia, le ha despertado a ella muchos sentimientos, y no se guardó nada sobre la salida de ‘Black’.

(Lea después: Accidentado ‘Desafío’ sufre tercer retiro por lesión; Gamma vuelve a recibir duro impacto)

El participante había creado muchos conflictos e inconformidad entre sus propios compañeros de equipo. Después de mucha tensión, por una decisión irresponsable, rompió las reglas para afectar al equipo ‘Gamma’, pero cuando los iban a castigar se escucharon las quejas de los mismos integrantes del grupo y él terminó renunciando.

‘Maleja’, del ‘Desafío’ 2022, reaccionó a renuncia de ‘Black’ en la edición 2023

En una serie de historias de Instagram, la deportista respondió preguntas de sus seguidores y empezó ratificando su apoyo a las mujeres del equipo Gamma: “Cualquiera de las chicas Gamma puede ganar, todas tienen muy buenas capacidades y le meten muchas ganas, además son mis favoritas (no solo porque sean Gamma) sino porque me parecen unas guerreras”.

Después, mandó un mensaje a Saskya, que en el mismo episodio tuvo que dejar la competencia por un problema físico:

“Demostraste ser una guerrera en competencia, increíble cómo continuaste compitiendo con todo y el dolor que seguro estabas sintiendo. Dios tiene planes perfectos para nuestras vidas y estoy segura de que vienen cosas grandes para ti. ¡Fuerza, recupérate pronto!”, les dijo.

Lee También

Pero ante tantos mensajes que recibió sobre lo que pasaba con ‘Black’ y sus molestas actuaciones, que terminaron con su salida del programa, ‘Maleja’ exteriorizó su malestar:

“Estoy recibiendo mensajes de manera masiva, preguntando sobre lo ocurrido con ‘Black’. Y la verdad es que no tengo palabras en este momento, cuando uno está de mal genio es mejor no decir nada. Eso sí que me lo ha enseñado la vida. Ya está…”, dijo.

En seguida, puso un mensaje extenso y una foto que le recuerda uno de los momentos más duros que pasó en el ‘Desafío’ 2022, y que lleva siempre en su celular porque le recuerda sus esfuerzos:

“Me recuerda lo mucho que soñé estar en el ‘Desafío’, lo mucho que me entrené para estar ahí, lo agradecida que estaba con Dios y la vida por permitirme materializar ese sueño, con todo y que mi equipo perdía siempre, con todo y el hambre, los castigos, el desgaste, los dolores, etc…”, rememoró.

Sin decir abiertamente que era para ‘Black’, su mensaje y sus sentimientos hacían contrapeso a la decisión que tomó el mencionado participante, que tuvo mala actitud en la competencia de este 2023 y decidió irse:

“Sobre todo, me recuerda algo que le dije a mis compañeros una vez; una cosa es querer estar en el ‘Desafío’ y otra cosa es querer ir a ganarse el ‘Desafío’. Yo fui a ganar y salir ese día me dolió en el alma, como ustedes no se imaginan. Habría dado lo que fuera para continuar”, confesó.

Seguramente, seguiremos viendo mensajes y reacciones de ‘Maleja’ a lo que pasa en el ‘Desafío, The Box’ 2023 y muchos se identificarán con sus posturas. Sobre todo con opiniones tan fuertes como las que ha generado lo que hizo ‘Black’ y que causaron mucha molestia.