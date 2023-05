Lo sucedido este lunes en ‘El cubo’, donde los participantes de Beta y Gamma se pasaron de copas y terminaron dañando gran parte de la infraestructura del sitio, les pasó factura a ambas escuadras.

Según les anunció la presentadora Andrea Serna, los daños ascendieron a los 50 millones de pesos y ambos equipos tendrían que responder por ello. De lo contrario, tanto Beta como Gamma pasarían 4 ciclos consecutivos en playa baja sin posibilidad alguna de pagar arriendo en sus respectivas casas.

“Este comportamiento atentó contra las reglas del ‘Desafío’. Es responsabilidad de cada uno de ustedes cuidar de esta infraestructura, por eso es triste ver lo que hicieron los dos. No sé cuál era el objetivo, pero la consecuencia se logró”, dijo Serna.

Como era de esperarse, las imágenes de lo ocurrido asombraron por completo a los demás participantes del ‘reality’, quienes reprocharon la actitud de sus compañeros.

Acá, el momento de los regaños:

Qué les dijeron a ‘Yan’ y ‘La flaca’ en el ‘Desafío’

La molestia en los equipos afectados fue evidente. De hecho, algunos de los integrantes se mostraron en contra de poner parte de su dinero para pagar los daños causados.

No obstante, y con el fin de no pasar 4 ciclos en playa baja, las dos escuadras decidieron pagar los 25 millones que les correspondían para enmendar el error. Eso sí, les hicieron saber a ‘Yan’ y ‘La flaca’ lo que pensaban de la situación.

“‘Yan’ ¿tú estás loco, cómo hiciste eso?”, “yo les dije que el licor desinhibe y hace que las personas hagan cosas fuera de sus cinco sentidos”, “¿estabas muy tomado o qué?”, “uno tiene que medir las consecuencias, todos estamos pasando hambre y no es solo decir que nos equivocamos”, “muchachos, no entiendo qué pasó”, fueron algunos de los comentarios que se escucharon en Beta.

En Gamma no se quedaron atrás y también le hicieron saber a la concursante lo que pensaban.

“Uno no va a la casa de uno a dañar las cosas”, “yo sabía que no nos habías contado todo”, “cuando te vi a los ojos sentí una cosa terrible”, “¿qué clase de pensamientos los llevaron a esa estupidez?”, “tú no puedes burlar las reglas y afectarnos a todos porque hemos comido mier…”, dijeron por su parte en Gamma.

El asombro hizo que en Alpha también dieran sus apreciaciones. Eso sí, fueron un poco más duros en sus comentarios.

“Ustedes me perdonan, pero eso lo hace una mente de gamín”, “qué vergüenza”, “yo entiendo que una borrachera te dé para besarte a quien no te tienes que besar, pero eso ya es otra cosa”, “ahí mostraron lo que son”, aseguraron algunos concursantes.

Pese a las disculpas que presentaron ambos competidores, el castigo fue inevitable: a ‘La flaca’ le tocará colocarse el chaleco de sentencia en el próximo ciclo, mientras que ‘Yan’ deberá pasar una noche solo en playa baja (ambos castigos los colocaron los propios equipos).