‘Champú’ es uno de los personajes más recordados de la serie ‘Pandillas, guerra y paz’, que emitió el Canal RCN hace varios años. Iván Aldana, que fue el actor que hizo ese personaje, es un hombre que desde que se emitió ese proyecto ha vivido en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, localidad de la que salieron varios miembros del elenco.

A pesar de que la serie se emitió hace más de 10 años, los seguidores aún la recuerdan y en el Canal RCN también se ha repetido su emisión en varias oportunidades. Por esa razón, muchos televidentes se preguntan que pasó con varios de los actores y uno de ellos es ‘Champú’, que dejó una huella en el proyecto.

El artista reapareció en un video del ‘tiktoker’ conocido como ‘el Poli’ Aldana, quien lo entrevistó en su lugar de residencia y le preguntó por su actualidad y lo que ha vivido desde que se grabó ‘Pandillas, guerra y paz’.

En primer lugar, ‘Champú’ contó que participó en la serie con 17 años y hoy en día tiene 42, por lo que han pasado más de dos décadas desde su emisión. Aldana contó cómo fue que llegó a trabajar en ese proyecto.

“En ese tiempo trabajaba con la Unión Europea y con un grupo de muchachos que hacíamos teatro en Ciudad Bolívar. En algún momento llegó Gustavo Bolívar, que hizo la serie y nos invitaron a trabajar con él“, expresó.

En cuanto a los miembros del elenco, Aldana reveló que aún mantiene relación con varios de ellos: “Todos nos hablamos, de vez en cuando nos reunimos, fueron casi 12 o 13 años trabajando juntos. Más allá de una relación de trabajo ha sido una relación de hermandad”.

Pulla de ‘Champú’ a canales de televisión

Además, el actor indicó si ha vuelto a hacer trabajos en la pantalla y reveló a lo que está dedicado hoy en día: “El tema de la televisión se dejó un poco de lado porque en Colombia los canales están dedicados más a repetir que a producir. Ahora estamos dedicados a todos los procesos culturales, hace poco hicimos la socialización del Código Nacional de Policía”.

Finalmente, Aldana no escondió su deseo de regresar a la TV, aunque reconoce que lo ve complicado: “Es interesante, a todos nos gusta la televisión y es una bonita profesión que le guardo todo el respeto y el cariño. Ya no me desvela, claro que si me dan la oportunidad la tomo y es bienvenida, pero también tengo otros proyectos que demandan parte de mi tiempo”, mencionó.