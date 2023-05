Sin lugar a dudas, ‘Shampoo’ es uno de los personajes más recordados de la serie ‘Pandillas, guerra y paz’, que emitió el Canal RCN hace varios años.

Es por ello que muchos televidentes y fanáticos de la producción se preguntan qué pasó con el actor Iván Darío Aldana, quien fue el encargado de interpretar este papel en la producción de Gustavo Bolívar.

(Vea también: Actor de ‘Pandillas, guerra y paz’ fue salvado por seguidora cuando iba a quedarse sin casa)

A través de las redes sociales se conoció que Iván Aldana, de 42 años, sigue viviendo en Ciudad Bolívar; localidad de Bogotá en donde nació y se grabó la serie.

En diálogo con el creador de contenido ‘El Poli’, el actor comentó que trabaja con la comunidad y lidera proyectos culturales en compañía de algunas entidades y autoridades.

Lee También

Asimismo, ‘Shampoo’, quien interpretó el personaje desde los 17 años, dio las razones por las que se alejó de la televisión, señalando que si bien admira la profesión, por ahora tiene otros objetivos.

“El tema de la televisión se dejó de lado porque acá en Colombia los canales se dedicaron a repetir en lugar de producir y dentro de ese proceso terminamos alejados de la TV”, dijo.

Y añadió: “El tema de la televisión es interesante porque es muy bonito. Ya no me desvela, si me dan la oportunidad, trabajo, pero en este momento tengo otras ocupaciones que requieren tiempo. Si se da la oportunidad, bienvenida sea, si no, seguimos viviendo”.