Julio Sánchez Cóccaro es un reconocido actor que ha sido muy recordado por los personajes que ha interpretado en novelas como ‘Pandillas, guerra y paz’ con su papel del padre Manolo, que hizo ya hace más de 20 años; sin embargo, la gente lo tiene muy presente y actualmente lo sigue identificando con ese sacerdote.

Cóccaro estuvo invitado en el programa ‘Bravissimo’, de Citytv, en el que contó una anécdota, pues ese personaje le sirvió para salvarse de que no lo sacaran de la casa en la que vivía en arriendo.

“Yo tenía que entregar el apartamento en arriendo en el que yo estaba ahorita, lo iban a vender con inmobiliaria. Un día iba por el barrio donde vivo y una señora me dijo: ‘Hola, padrecito. Yo lo seguí en la novela’ y yo le dije que me tenía que ir del sector porque me pidieron la casa. La señora me pidió que le averiguara y para resumir ella compró el apartamento y me dejó viviendo ahí”.

Cóccaro también indicó que ese personaje fue el más icónico que ha hecho a lo largo de su carrera y le sorprende mucho que las personas lo recuerden, pese al cambio físico que ha tenido con el paso de los años: “‘Pandillas, guerra y paz’ dividió en dos mi vida, nunca me lo imaginé y hoy en día la gente me reconoce, a pesar de que hoy estoy muy diferente calvo y canoso, en ese momento tenía pelo y me veía mucho más joven”.