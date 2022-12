‘La red’ es uno de los programas más queridos por los televidentes del país, y no solo por los chismes, también por las ocurrencias de sus presentadores. Y precisamente, Mary Méndez fue protagonista de un gracioso momento que fue recordado en este fin de año, aprovechando el día de los inocentes.

(Lea después: Mary Méndez habló de su reemplazo en ‘La red’: no ocultó nada y pidió respeto)

El instante comienza con la presentadora diciendo que, aunque sus compañeros de set no lo crean, ella fue a la universidad. Segundos después, Carlos Giraldo la frena y le dice que probablemente solo habrá estudiado seis semestres. Mary intenta responder al chiste de Giraldo, pero es entonces cuando tiene un lapsus:

“Ningunos seis semestres: tres y pico de años”. El presentador nota el error y no duda en montársela: “Por eso, seis semestres”.

Las risas se apoderan del set, y es que además de Carlos, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo no dudan en soltar carcajada tras carcajada.

Lee También

Pero los comentarios no terminan allí. Y es que los presentadores comienzan a lanzar frases cada vez más graciosas. “Ay, qué bruta profe, póngale cero”, dice Giraldo, mientras que Frank afirma que “la mamá de Mary Méndez se ha dejado robar el dinero de esa universidad”.

Finalmente, y a pesar del matoneo, Mary Méndez también termina muerta de la risa y asegura que ellos son los culpables, pues la confunden.

La presentadora siempre se ha mostrado muy real en sus redes, y no duda en revelar sus aciertos y errores. Justamente, hace algunos días volvió a hacer reír a sus seguidores al asegurar que se había aplicado mal un autobronceador y que se había dado cuenta mientras grababa una historia.

“Yo voy para clima caliente, para fiesta, para vestido de baño. ¿Cómo me voy a presentar así? Será empatármela, ¿no es cierto? Me eché acá, ahora me voy a echar acá (señalando su brazo). Parezco una vaca, toda manchada”, dijo entre risas.