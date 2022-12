Todos los fines de semana los presentadores de ‘La red’, además de entretener a su audiencia dando información sobre las celebridades, también lo hacen con sus ocurrencias, y la trasmisión de este sábado no fue la excepción.

En esta oportunidad fueron Mary Méndez y Juan Carlos Giraldo quienes sorprendieron a sus compañeros y televidentes cuando, de un momento a otro, se besaron.

(Vea también: Mary Méndez comparó fin de semana y a su peor amante: “Duras poco y te vas rápido”)

Los conductores del programa estaban hablando sobre una nota en el que ‘El Fisgón’ captó en video a los actores Juan Pablo Posada y María Luisa Flórez juntos en un evento público, hecho que los llevó a debatir si entre los artistas había algo más que una simple amistad.

En medio del análisis de las imágenes, Méndez pidió a la producción que volviera a reproducir el video, ya que para ella solo se trata de dos buenos amigos pasando el rato. Además, señaló ella podía tener esa misma proximidad con sus compañeros.

Fue entonces cuando ella y Juan Carlos Giraldo comenzaron a imitar a los actores, pero el conductor se acercó más a su colega y la besó.

“Esas son dos amigas. Se ve que Juan Carlos está borracho y le dio por rumbearse con una mujer”, dijo uno de los presentadores. Mientras que otro expresó entre risas: ¿Qué es este ‘show’ tan decadente?

Luego, Mary Méndez reflexionó sobre el hecho y aseveró: “Esto si es estar muy necesitada en la vida, y yo me ando chupeteando con este. Pero tenía rato que no me besaban”.