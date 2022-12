Mary Méndez siempre está haciendo reír con sus ocurrencias a los televidentes de ‘La red’. Pero además de eso, también genera mucha gracia en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

Precisamente, hace algunas horas dio de qué hablar por una cómica publicación. Se trata de una foto en la cual se le puede ver haciendo ejercicio, aunque en realidad, lo que más llamó la atención fue el comentario que hizo junto a la misma: “¡Fin de semana! Eres un pésimo amante, llegas tarde, duras poco y te vas rápido”.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que pensaban lo mismo que la presentadora, y otros llegaron a insinuar que tenía un “amor escondido” y que lo estaba diciendo “entre líneas”.

“Este mensaje me suena a otra cosa: ¿no será que sí tienes amante que no te convence?”, “Yo estoy en las mismas que tú. Creo que el fin de semana debería durar como diez días”, “Se nota que sabes disfrutarte cada día” y “Con quién irás a pasar el fin de semana”, han sido los comentarios que han aparecido tras la publicación.

Mary Méndez habló de su soltería

Hace unos años, la presentadora fue centro de los comentarios luego de que se confirmara el fin de su matrimonio. Desde entonces no se le ha visto en una relación formal. Por eso, no faltan los comentarios respecto a por qué no tiene a alguien en su vida.

Justamente, durante esta semana la famosa contó a través de algunas historias que es una mujer de relaciones estables y por eso no se anima a salir con cualquier persona: