Mientras Mary Méndez se quejaba de algunos temas en los que no está de acuerdo con las medidas del gobierno de Gustavo Petro, mencionó el intento de atraco que vivió a las afueras de su casa. Además, relacionó este episodio con el desempleo en Colombia y la falta de apoyo a los empresarios, como ella.

(Lea también: A Mary Méndez le sacan trapitos en ‘La red’ por defender a Jon Sonen; hubo duro agarrón)

Para dar un contexto, la samaria tiene una empresa de alimentos saludables y un par de sus productos están ‘cobijados’ con la reglamentación gubernamental sobre las advertencias y sellos en los empaques. Por eso, desde hace un tiempo, se han escuchado quejas y críticas de la presentadora a las medidas implementadas por el gobierno con los alimentos que contienen grasas y azúcares.

Ya conociendo el ánimo que tenía Mary, en el momento de publicar las historias en su cuenta de Instagram, se puede entender el mensaje que le envió al presidente.

Durante la tarde del miércoles 14 de diciembre de 2022, mientras Mary informaba que el gobierno había cambiado las medidas para los alimentos con azúcares y grasas, dejó conocer su molestia por los cambios y lo que esto implica para su empresa. Y lo hizo con fuertes palabras y muchos argumentos:

Y en medio de su queja, llamativamente, Méndez contó la situación del atraco del que se salvó por cuenta de sus gritos y reacción con insultos:

Y yo no fui la excepción, me trataron de robar con un cuchillo en la mano, afortunadamente no pasó a mayores, yo pegué mil alaridos, el ‘man’ me sacó el cuchillo, no pasó a mayores…”