Mary Méndez es una de las presentadoras del canal Caracol más queridas por los colombianos. Todos los fines de semana, sus fanáticos la ven en pantalla presentando La Red, junto a sus colegas Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano y Carlos Giraldo. De igual manera, en su cuenta de Instagram suele ser muy activa con sus 1,3 millones de seguidores.

Generalmente la presentadora no acostumbra a hablar de su vida privada. Rara vez comenta algún detalle que tenga que ver, especialmente, sobre su área sentimental.

¿Por qué Mary Méndez no tiene pareja?

Por medio de unas recientes historias de Instagram, la presentadora del programa de entretenimiento del canal Caracol, se refirió a algunos cuestionamientos que le han hecho algunos de sus seguidores sobre su soltería.

Dentro de su video, habló sobre la soledad, uno de los temas más recurrentes que le dejan sus seguidores en las redes. “Mi vida privada es muy privada… Muchos me dicen que si no me siento sola, que cómo hago para lidiar con la soledad porque yo soy una mujer que vive sola desde hace mucho tiempo, me divorcié hace seis años y no he tenido parejas relevantes en mi vida ni que hayan marcado mi vida ni nada, un par de personas con las que salí y ya, pero yo nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”, aseguró.

Luego, para aclarar las dudas, Mary explicó los verdaderos motivos por los cuales ha preferido estar soltera durante todo este tiempo. “Yo quiero tener una pareja, pero una persona ya con la vida completamente clara y definida, que sepa exactamente qué es lo que quiere y que vayamos juntos para el mismo camino y eso hoy en día no es fácil y yo no busco tampoco, cero, no me interesa, prefiero pasar mis momentos haciendo mis cosas en mi soledad y haciendo mi trabajo. Yo no soy del tipo de mujeres que anda saliendo de cita en cita ni de andar probando uno y otro hombre”, aseguró.

Para concluir, Méndez afirmó que prefiere estar sola, y no con una persona con la que, de pronto, no tenga un futuro. “Me da jartera invertirle mi tiempo a cualquiera, me da una mamera, sobre todo cuando sé que eso no va para ningún lado. Sé que hay muchos hombres y mujeres que estamos sin pareja y muchos lo padecen y otros lo disfrutamos y yo creo que eso va en la personalidad, yo toda mi vida he sido así”.