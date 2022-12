Mary Méndez siempre está haciendo reír a los televidentes con sus ocurrencias en ‘La red’. Pero además de eso, también saca risas con sus publicaciones en Instagram.

Precisamente, en las últimas horas ha sido motivo de conversación por un pequeño incidente que tuvo con un autobronceador. La famosa estaba grabando una serie de historias acerca de los diferentes talentos que tienen las personas en el mundo, y fue en ese instante cuando se dio cuenta de que se había aplicado mal el autobronceador en uno de sus brazos, dejando una parte blanca y la otra morena.

“Yo, por ejemplo, no tengo talento para echarme autobronceador. ¡No! ¿Por qué? Me acabo de dar cuenta porque recién me quité un vestido que tenía de manga larga. Se los juro que me acabo de dar cuenta de esto y no lo puedo creer. Es de lo más orgánico que he hecho en mi vida. ¿Y ahora qué hago con esto?”, aseguró sin parar de reír.

Pero la famosa no paró allí y siguió haciendo comentarios con la gracia que siempre la ha caracterizado:

“Yo voy para clima caliente, para fiesta, para vestido de baño. ¿Cómo me voy a presentar así? Será empatármela, ¿no es cierto? Me eché acá, ahora me voy a echar acá (señalando su brazo). Parezco una vaca, toda manchada”.

Los “calores” de Mary Méndez en ‘La red‘

Para nadie es un secreto que la presentadora es un libro abierto a la hora de hablar de ciertos aspectos de su vida. Y así como se burló del accidente con el autobronceador, hace poco también se sinceró sobre un problemita que estaba teniendo durante las grabaciones de ‘La red’.

Y es que la famosa debía tener en la mano un abanico, pues la estaban atacando unos extraños calores. Para evitar chismes, aseguró que no se trataba de la menopausia.

“Me preguntan por qué utilizo abanicos. Yo no sé, a mí este año me empezaron a dar unos calores. No es la menopausia, gracias, no estoy ni siquiera premenopáusica, aunque a ustedes eso no les debe incumbir, pero bueno”, aseguró.