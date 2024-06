Desde hace un buen tiempo, Mónica Rodríguez ha usado sus perfiles en redes sociales para lanzar opiniones acerca de la política nacional y para condenar algunos hechos, en diferentes ámbitos, que ocurren en el país.

De hecho, la comunicadora, recientemente, respondió en redes sociales a la pregunta de si estaba pensando lanzarse a la política y confesó que en algún momento le habían hecho una propuesta en ese sentido, pero no contó para ocupar qué tipo de cargo.

Me sabe a cacho tener que ser fuerte, creer que todo estará bien y esperar que todo mwjore. Mi fe y esperanza ya no existen. Estoy de pelea con Dios y el universo que no es justo.

— MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) June 4, 2024