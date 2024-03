El cantante Maluma fue tendencia en redes sociales porque contó que no lo querían dejar entrar a un lugar en Medellín por como estaba vestido.

El hecho causó indignación al comentar en su cuenta de X, antes Twitter:

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía ‘shorts’. ¿Quiénes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… ¡Como te veas no define quien eres! ¡NO VUELVO!”.