La delincuencia en Bogotá flagelo que sufren todos sus habitantes por igual. La nueva víctima de uno de los 400 robos que a diario ocurren en la capital fue la presentadora Mónica Rodríguez.

La periodista, reconocida por su trabajo en Noticias Uno, contó en sus redes sociales la modalidad que utilizó un grupo de delincuentes para robarle el celular. Un caso que recuerda al del esposo de la presentadora de Caracol, Alejandra Giraldo, a quien lo robaron en la panadería Masa.

Mientras se movilizaba en un taxi por las calles de la ciudad, los ladrones habrían aprovechado un embotellamiento para forzar la puerta del vehículo con un cuchillo. Al abrirla, sorprendieron a la periodista, que se encontraba en la parte de atrás, y la amenazaron con la misma arma blanca para que entregara sus pertenencias.

En aras de proteger su integridad, Rodríguez entregó su celular a lo que, acto seguido, los delincuentes emprendieron la huida. De nada sirvió que la presentadora “saliera a correr detrás de ellos” para alcanzarlos. Los ladrones, como en la mayoría de los robos simples que acontecen en la capital, lograron salirse con la suya y escaparon en un Renault Clio gris.

Me robaron el celular* abrieron la puerta del taxi en el que iba, me amenazaron con cuchillo y se fueron* salí corriendo detrás y se montaron a un Clio gris oscuro, no alcancé a ver placa @PoliciaBogota @seguri

— MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) November 23, 2023