Valerie de la Cruz Millán, más conocida como ‘Beba’ en su paso por el ‘Desafío’, se casó el pasado 3 de agosto, o al menos esa es la fecha que se infiere por las fotografías compartidas en las redes sociales de la mujer.

Su ahora esposo es Andrés Gómez, con quien lleva varios años de relación y fue su apoyo luego de la salida del programa de Caracol Televisión, en el que la joven fue muy criticada por sus actitudes.

‘Beba’ ya había anunciado en una conversación con Pulzo que se iba a casar en agosto y lo cumplió, aunque no se conocen mayores detalles del evento y, al parecer, no asistió ninguno de los exparticipantes del ‘Desafío’, pues la relación de la joven con ellos no fue la mejor.

La boda de la joven y su pareja fue en Barranquilla y ella compartió estas dos fotografías del evento.

El vestido de ‘Beba’ desató comentarios de las personas porque para las personas lució muy bella en una de las noches más especiales de su vida y que, tal como lo contó a Pulzo, era soñada.

En esa misma entrevista, la barranquillera confesó que su pareja quería tener cinco hijos y aunque ella también quiere crear una familia con él, parece difícil que puedan completar el equipo de microfútbol. Además, la diferencia de 12 años entre ella y él es un factor importante.

