Angélica Jaramillo, conocida por su participación en el ‘reality’, de RCN, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, ha compartido una reveladora confesión con sus seguidores.

En un emotivo video, Jaramillo admitió que lleva varios años consumiendo drogas, algo que, según ella, no le proporciona la felicidad duradera que anhela.

“En este momento, yo, Angélica Jaramillo, les confieso que el consumo de drogas ha sido parte de mi vida durante varios años y no me ha hecho feliz. Aunque me ha proporcionado una felicidad momentánea, lo he hecho para evadirme de problemas y temas difíciles que he enfrentado”, expresó la actriz.