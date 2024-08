En 2012, uno de los rostros más bonitos que aparecieron en RCN fue el de Angélica Jaramillo. La modelo se presentó a ‘Protagonistas de novela’ y pasó. No solo tenía un físico agradable, sino que su personalidad terminó conquistando a más de un televidente y se ganó el cariño de sus compañeros.

Siempre se mostró como una mujer muy tranquila y con los pies en la tierra. Sin embargo, por problemas y situaciones que solo ella conoce, entró al mundo de las sustancias.

Hace pocos días, Jaramillo hizo un ‘live’ en su Instagram, en donde, bajo los efectos de dichas sustancias, confesó que tenía un problema. Su hermana Laura Jaramillo puso la cara en redes sociales y contó que desde hace varios años que vienen luchando contra esta situación que no ha sido fácil.

Ahora, en pleno auge de la polémica, fue su otra hermana, Sofía Jaramillo, quien compartió una fotografías de la familia y de la infancia, con un mensaje hacia sus seguidores:

“A veces, la vida nos enfrenta a desafíos que no siempre son visibles para todos. Detrás de cada sonrisa y cada momento de alegría, hay historias de lucha. Cada uno de nosotros está librando su propia batalla, pero siempre digo: Hay un nuevo amanecer, y con él, una nueva oportunidad de sanar, de crecer y de seguir adelante”.

Usuarios no se hicieron esperar y se pronunciaron:

“No cabe duda que deben de estar haciendo de todo para ayudar a su hermana. No dejen de luchar. Sí se puede”, “todo tiene solución. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, “no la dejen sola, no somos nadie para juzgar, hay un Dios que todo perdona”.

