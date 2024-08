Por: El Colombiano

El nombre de Angélica Jaramillo saltó a la luz pública en 2012 cuando participó en el famoso concurso Protagonistas de Nuestra tele, un año particularmente conflictivo en el programa.

Compartió en la llamada Casa Estudio al lado de Sara Uribe (ganadora de ese año), Johan Álvarez, Edwin Garrido y de los polémicos Manuela Gómez, Óscar Naranjo y Elianis Garrido. Angélica, que hoy tiene 38 años de edad, fue finalista y permaneció 108 días en el ‘reality’, donde no tuvo grandes sobresaltos ni inconvenientes con sus compañeros.

Antes de llegar al programa de RCN se identificaba como modelo, actriz y cantante, en esta última faceta lanzó los temas de reguetón ‘Vete con ella’, ‘Tu veneno’, ‘Quiero fiesta’, ‘Chica de la noche’, ‘Me pones mal’, ‘Magnate, entre otras, aunque ninguna tuvo gran impacto.

En la actuación tuvo personajes en la serie ‘La Reina del sur’, junto a Kate del Castillo, y en ‘Mujeres al limite’. También hizo un gira de teatro con la obra Entre pieles.

En los últimos años la quindiana ha estado más dedicada a su rol de empresaria con su propia marca (By Angélica Jaramillo) y a hacer contenidos para redes sociales. Es madre de dos hijos, enviudó cuando su primer hijo apenas tenía tres años y actualmente no tiene pareja.

La confesión de Angélica Jaramillo

Esta semana, Angélica subió un video en redes sociales, en un evidente estado de alteración, en el que habló de su problema con las drogas. “Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No… Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”.

En el mismo post afirmó que consume cocaína y tussi y que está cansada de esta situación.

Consultados por El Colombiano, medio aliado de Pulzo, dos de sus familiares se abstuvieron de hablar públicamente del tema, aunque reconocieron que conocían desde hace tiempo la situación, y que lo importante ahora es “apoyarla, es una guerrera, una mujer increíble que va a salir de todo esto”.

En ese mismo sentido, uno de sus compañeros en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, la recuerda como una mujer muy sensual, bella y vanidosa “una gran compañera, con mucha chispa”. Aunque desde hace unos cinco años no habla con ella, dice que nunca conoció que tuviera problemas de drogas o que sufriera ansiedad o depresión.

“Si te hace feliz no dudes” es la frase que más destaca Angélica en su perfil en Instagram, red social en la que 701.000 seguidores en la que ha recibido mucho apoyo de ellos tras su confesión.

¿Famosos son más susceptibles a la drogas?

“La adicción no es solo un problema de voluntad o moralidad, la confesión de esta actriz sobre su adicción permite hablar de la importancia de un entorno de apoyo y la intervención terapéutica adecuada porque nos recuerda que las adicciones pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su éxito o fama, y que es crucial abordar la salud mental con la misma seriedad que cualquier otra condición médica”, responde el psicólogo Juan Pablo Gallo Botero, al ser cuestionado sobre si los personajes públicos son más propensos a estas adiciones o simplemente es que sus casos son más visibles.

Apunta que las personas que son populares no son necesariamente más propensos a las adicciones que otras, pero que su visibilidad sí hace que sus casos sean más conocidos.

“En verdad estas personas enfrentan los mismo factores de riesgo que cualquier otra: la presión constante para mantener su imagen o rendimiento, el acceso fácil a sustancias, la cultura que glamoriza el uso de drogas, y posibles problemas psicológicos o sociales. Una adicción es un trastorno crónico del cerebro caracterizado por la búsqueda y el uso compulsivo de una sustancia debido que altera el centro de recompensas por eso cualquiera puede caer en adicción”.

Desde su confesión en redes sociales, Angélica no ha vuelto a parecer públicamente y de acuerdo a lo relatado por sus familiares está “tranquila y acompañada”.

Hacen pública sus adicciones

Angélica Jaramillo es solo un caso, de los muchos actores y cantantes, que han usado las redes sociales para hablar de su adicciones.

El año pasado, la actriz y cantante Mile Vergara reveló que el consumo de drogas durante casi 15 años le causó un derrame cerebral.

La modelo paisa Mara Cifuentes también ha expuesto su adicción y cómo en varios momentos pensó en quitase en la vida, al igual que el cantante Andrés Cabas, que en una charla con El Colombiano reconoció haber tocado fondo.

En el campo internacional, Robert Downey Jr., Drew Barrymore, Lindsay Lohan y Amanda Bynes han hablado de sus procesos, recaídas y rehabilitación.

