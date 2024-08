En entrevista con el actor Raúl Ocampo reveló detalles sobre su duelo casi 10 meses después de la muerte de su pareja, Alejandra Villafañe.

Sobre la muerte de Villafañe, dijo que no ha llegado a la medicación, pues el control de su respiración, que encontró a través de la actuación y técnicas, ha podido nivelarse y seguir su proceso.

“Agua fría, salir descalzo a la naturaleza, irse al campo dos días, al frente de un lago, escuchar los pajaritos, no ver tanto la pantalla azul, esas son las cosas que yo he tratado de nivelar” , confesó.

El actor confesó que, la terapia también ha cumplido un nivel fundamental en medio de los días grises; “Hay que pedir ayuda, normalizar la vulnerabilidad. No sentirse bien, está bien también”.

Su madre, espiritualidad y psicólogo han sido ayudas fundamentales en su vida. Actualmente, tiene el corazón lleno y enfocado en sus proyectos personales, pero no tiene pareja, sin embargo, no cierra las puertas.

“Yo no me niego a la posibilidad porque, incluso, cuando empecé la anterior relación, yo pensaba y proyectaba que no íbamos a poder tener nada. Así que, mira, si así me pasó antes, yo mejor no proyecto”, añadió.