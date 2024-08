El cantante de música popular Jessi Uribe le dio una fiesta de quince años a su hija mayor, Luna. En redes sociales aparecieron imágenes compartidas por los invitados, en las que se ve al intérprete de éxitos como “Dulce Pecado” y “Amor Eterno” con su hija en este momento importante de su vida.

(Vea también: Ana del Castillo destapó el lío que tuvo con familia de Ómar Geles; a muchos sorprendió)

En un emotivo momento, el cantante le dedicó una canción a Luna, en la que le expresó lo mucho que le cuesta verla crecer tan rápido. Este fue un gesto en el que el músico reflejó su amor y orgullo por su primogénita.

Lee También

“El primer día que te vi, me enamoré. Aún no he alcanzado a reaccionar y hoy te haces mujer. Ya son 15 años los que cumples mi bebé, quiero llorar, no sé por qué, si debería estar feliz y agradecer que hoy te puedo ver. Y bailamos un vals y qué hermosa estás mi Luna, hoy te veo brillar, tienes luz como ninguna y bailamos un vals y aquí tengo que parar, quiero que escuches algo que escribió papá en este día especial”, dice la canción que el cantante le dedicó a su hija en redes sociales.