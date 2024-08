Muchos quedaron sorprendidos cuando Alberto Linero tomó la decisión de tomar un nuevo rumbo en su vida, dejó de ser sacerdorte y encontró el amor en una mujer.

A pesar de que muchos televidentes lo criticaron porque no entendieron su decisión, él ha explicado que no fue una mujer lo que lo llevó a irse de la iglesia, sino que fue la falta de contacto que sentía.

No fue porque dejara de creer en Dios, sino porque le estaba perdiendo el sentido de estar solo, pues no había conexiones que lo hicieran sentir bien.

“Ojalá la gente aprendiera que uno no puede juzgar tan fácil las emociones de los demás. Cuando yo dije que había tenido soledad, mi problema no era con Dios, yo no he dejado de creer, no he dejado de orar, nunca he tenido dudas de él. Yo empecé a tener problemas de soledad porque me hizo falta gente, los vínculos no eran tan fuertes como uno quisiera”, afirmó Linero en ‘Se dice de mí’.

El detonante llegó cuando tuvo que internarse a la clínica por diabetes y se dio cuenta de que a su lado no estaba nadie, lo que lo llevó a concluir: “los curas no le interesan a nadie”.

“Por lo menos yo lo experimenté así, no juzgo a nadie. En esa clínica yo salí con la clara decisión de que me iba, que ya no iba a ejercer más”, terminó por decir Linero.

Hasta este punto, varios seguidores están contentos de que haya podido encontrar felicidad en este nuevo camino.

