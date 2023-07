El año pasado, la actriz Ana Milena Vergara sufrió una isquemia cerebral, la cual le paralizó la parte izquierda de su cuerpo y le cambió su vida por completo.

Aunque durante varios meses se ha sometido a un largo proceso de recuperación, hoy por hoy continúa trabajando en recuperar por completo la movilidad de su cuerpo.

La barranquillera, recordada por su papel de Rosalía Cabrales en ‘Chepe Fortuna’, aún sufre las secuelas del derrame y en una reciente entrevista narró el drama que vive.

“Fue un derrame que me dio que no entiendo ni por qué. Yo estaba feliz, me acosté a hacer una siesta y cuando me levanté mi parte izquierda estaba paralizada”, explicó la actriz en ‘Lo sé todo’ este lunes.

Aunque aseguró que en algún momento quiere volver a la actuación, se mostró triste por sentirse “aburrida” de todo lo que está viviendo. Incluso, ha llegado a tener malos pensamientos.

“Se me ha disparado una depresión, una ansiedad y unos ataques de pánico… Me dan unas crisis horribles donde me quiero morir. Esto me ha alejado de todo. No estoy bien, estoy muy triste, muy adolorida. La depresión me tiene fregadísima, yo no sabía qué era eso. Yo creo que me voy a meter en un ancianato de una vez. Estoy aburrida de la vida”, agregó en el mismo medio.

Asimismo, hizo referencia a la complicada situación económica que ha tenido que afrontar, ya que tuvo que alejarse de las pantallas.

“Tenía unos ahorritos y eso se fue en el primer mes. Hemos pasado las duras y las maduras, estamos en una crisis tenaz”, concluyó en programa de chismes.