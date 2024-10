Mónica Rodríguez, reconocida presentadora de televisión, narró recientemente que vivió un auténtico infierno en su hogar durante cuatro años, debido al maltrato y la violencia intrafamiliar que sufrió por parte del padre de sus dos hijos.

(Vea también: “No han sido tiempos fáciles”: Mónica Rodríguez se despidió de noticiero con duro mensaje)

Rodríguez, quien renunció hace unas semanas del Canal Uno, explicó cómo salió del circulo de violencia por parte de su expareja.

Mónica Rodríguez habló del maltrato que sufrió por expareja

En su relato, con la emisora ‘Tropicana’, de Caracol Radio, Rodríguez detalló el doloroso proceso que vivió, marcado por el abuso psicológico y físico, describiendo ese periodo de su vida como una pesadilla de la que finalmente logró escapar.

“Yo viví con esa persona durante cuatro años, pero esos años fueron un infierno”, comentó la paisa.

Después dijo: “Viví maltrato físico y emocional. La gente me juzgaba y me decía que era una masoquista, pero no es eso, es miedo que a uno no lo deja. Hay muchas cosas que uno no puede sacar la cabeza y es muy difícil”.

Minutos después, informó: “Ahí no había amor, y yo ya no sentía nada por esa pesona. Fue una dependencia absurda. Todas las circustancias eran malas y adversas. Era puro miedo de reconocerle a mis papás que me había equivocado. El miedo a exteriorisar lo que me estaba pasando porque yo todo me lo tragué”.

Rodríguez contó que no sabe en qué momento frenó la situación, sin embargo, recuerda que un día su expareja dijo que íba a acabar con todo lo podía y ahí decidió decir: “No más”.

“Tenía 26 años, era muy chiquita y a penasestaba empezando a trabajar y emprender una carrera profesional, entonces desde ese momento dije que no podía continuar así. Y me tocó llamar Policía para sacarlo de mi casa, que pertenecía a mis papás. Nosotras como mujeres no tenemos que aguantarnos esos tipos de maltratos”, expresó la expresentadora de Noticias Uno.

Entre lágrimas, la presentadora comentó: “Tuve que salir a trabajar y casi no estuve con mis hijos y esas ausencias marcan. Su padre nunca se preocupó por mis dos hijos, ni fisica, ni moralmente y ellos guardan esos dolores”.

Lee También

Según la expresentadora de ‘Día a día’, este tiempo fue uno de los más oscuros y difíciles de su vida, pero también uno de aprendizaje y fortaleza.

Ahora, con valentía, Rodríguez ha decidido alzar la voz para compartir su experiencia y visibilizar la realidad del maltrato que muchas mujeres enfrentan en silencio, buscando inspirar a otras a salir de situaciones similares y luchar por su bienestar y el de sus familias.

¿Cuántos hijos tiene Monica Rodríguez?

A pesar de su destacada carrera en los medios y la atención que recibe por su trabajo, su vida familiar ha jugado un papel fundamental en su desarrollo personal. Rodríguez es madre de dos hijos llamados: Santiago y Daniel.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.