Mónica Rodríguez es admirada por muchos gracias a su personalidad. Ha sido una mujer que ha logrado ganarse su puesto con su talento y disciplina, pero esa carrera en medios le ha costado varias cosas de su vida privada, por ejemplo, la relación con sus hijos.

Al tener dos pequeños a su cargo, iniciando una carrera en medios, no fue para nada fácil, pues no pudo tener el espacio que quiso con ellos, por estar constantemente en eventos y compromisos laborales.

En una entrevista con Laura Acuña, la presentadora habló de este reto y qué tuvo que hacer para poder responder por sus hijos, teniendo en cuenta que no tuvo al lado un hombre que la apoyara económicamente.

“Fue muy complicada porque como tenía que trabajar todo el día, tenía que buscar quien se quedara con mis hijos y mi mamá vivía en Medellín, ella venía, me ayudaba, se los llevaba, pero sí me da mucho pesar porque perdí mucho tiempo con ellos, yo me imaginaba mi maternidad muy distinta a lo que fue, mis embarazos a lo que fue y eso todavía me pega. Me hizo falta tiempo con ellos, eso”, afirmó la presentadora entre lágrimas.

En redes sociales muchos seguidores se conmovieron, asegurando que es la realidad de muchas mujeres en Colombia, sobre todo porque tienen que luchar sola, sin la ayuda de los padres de los hijos.

Afortunadamente, la realidad de los hijos de Rodríguez, Santiago y Daniel, ahora es diferente, pues cada uno está logrando sus sueños e incluso han tenido la oportunidad de formar un futuro fuera de Colombia.

