Mucho se habla en Colombia sobre Yina Calderón, pues son incontables las polémicas que ha protagonizado en los últimos años y que la han puesto en el centro de la polémica en los medios de comunicación.

Ahora que está en ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN, ha sido artífice de intrigas y acciones polémicas, como su confesión de que decidió enviar a dos hombres con la intención de intimidar a Melissa Gate que, aunque añadió fue en broma, no cayó bien entre los colombianos.

Calderón enfrenta otra controversia en este momento. A través de un video publicado en redes, un hombre señala que la creadora de contenido le está debiendo un billete largo por cuenta de una finca que le compró en el pasado, pero que no le habría terminado de pagar.

Luis Alfonso Parra afirmó, de manera mordaz, que quería felicitarla por verla en televisión “hablando de la casa” que compró en Chicaque (Cundinamarca), y que le vendió el aparente afectado. El hombre expresó que, tal y como chicaneó Calderón, ese trato se cerró “por 2.000 millones de pesos”.

Parra dijo que se la había dejado con “mucho arte y bien amoblada”, pero que le tenía que hacer dos precisiones a la también DJ. La primera era que ese predio no tenía “32 fanegadas de tierra, sino 19”, por lo que no era tan grande como afirmaba ella.

La segunda corrección la inició diciendo que ella, “al ser una mujer tan bondadosa y Dios la ha bendecido con tantas cosas”, no había cumplido con su palabra y que todavía le está debiendo plata de esa finca de la que tanto presume:

“No me has pagado mi finca. Me debes $ 1.265 millones de pesos y no me has pagado entonces, ¿qué ha pasado, Yina?”, expresó Parra.